У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки шахедів знищили цієї ночі

Робота ППО вночі. Фото: ОК "Північ"

У ніч проти 14 листопада окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Силам ППО вдалося знищити сім "шахедів".

Про це повідомили в Повітряних силах.

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У відомстві розповіли, що запуск дев'яти ударних БпЛА "Shahed-136/131" окупанти здійснили з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край — РФ). Балістичну ракету "Іскандер-М" випущено з району Джанкой (Крим), а керовану авіаційну Х-35 — з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено сім ударних БпЛА "Shahed-136/131"", — йдеться у повідомленні.

Знищені шахеди в Україні. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, що в Україні в низці західних областей довгий час тривала повітряна тривога сьогодні вночі, 14 листопада. Причиною загрози були ворожі безпілотники, які перелітали з області в область, зокрема, Хмельницьку, Івано-Франківську, Львівську та інші.

Також ми писали, що вибухи чули в Кіровоградській, Хмельницькій та Запорізькій областях.