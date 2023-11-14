В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько шахедов уничтожили этой ночью

Работа ПВО ночью. Фото: ОК "Север"

В ночь на 14 ноября оккупанты атаковали Украину ударными дронами, баллистической и управляемой авиационной ракетами. Силам ПВО удалось уничтожить семь "шахедов".

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Читайте также:

Сколько вражеских целей было в небе над Украиной в эту ночь

В ведомстве рассказали, что запуск девяти ударных БпЛА "Shahed-136/131" оккупанты совершили из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край — РФ). Баллистическая ракета "Искандер-М" выпущена из района Джанкой (Крым), а управляемая авиационная Х-35 — из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены семь ударных БпЛА "Shahed-136/131"", — говорится в сообщении.

Уничтожены шахеды в Украине. Фото: Воздушные силы

Напомним, что в Украине в ряде западных областей долгое время продолжалась воздушная тревога сегодня ночью, 14 ноября. Причиной угрозы были вражеские беспилотники, перелетавшие из области в область, в частности, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Львовскую и другие.

Также мы писали, что взрывы слышали в Кировоградской, Хмельницкой и Запорожской областях.