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В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько шахедов уничтожили этой ночью

14 ноября 2023 07:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько шахедов уничтожили этой ночью
Работа ПВО ночью. Фото: ОК "Север"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 14 ноября оккупанты атаковали Украину ударными дронами, баллистической и управляемой авиационной ракетами. Силам ПВО удалось уничтожить семь "шахедов".

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В ведомстве рассказали, что запуск девяти ударных БпЛА "Shahed-136/131" оккупанты совершили из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край — РФ). Баллистическая ракета "Искандер-М" выпущена из района Джанкой (Крым), а управляемая авиационная Х-35 — из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены семь ударных БпЛА "Shahed-136/131"", — говорится в сообщении.

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Уничтожены шахеды в Украине. Фото: Воздушные силы

Напомним, что в Украине в ряде западных областей долгое время продолжалась воздушная тревога сегодня ночью, 14 ноября. Причиной угрозы были вражеские беспилотники, перелетавшие из области в область, в частности, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Львовскую и другие.

Также мы писали, что взрывы слышали в Кировоградской, Хмельницкой и Запорожской областях.

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