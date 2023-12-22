В Украине предлагают инициативу, которая ускорит идентификацию погибших военных

Стоматологическая экспертиза. Иллюстративное фото: соцсети

В Украине предлагается инициатива, которая ускорит идентификацию погибших украинских военных. Отмечается, что оно будет связано со стоматологическими данными.

Об этом сообщает общественная организация "ГРУППА ПАТРИОТ" .

Читайте также:

Детали инициативы

Как отмечается, ОО в сотрудничестве с главой организации "DENTAL FRONT" Марианной Билык и Ассоциацией судебной стоматологии Украины продолжают нарабатывать материалы законопроекта о сборе и сохранении стоматологических данных бойцов ВСУ и правоохранителей.

"Эта инициатива ускорит поиск погибших героев, в частности позволит ускорить идентификацию тел: процесс установления личности погибшего сократится от трех месяцев до 72 часов", — говорится в сообщении.

Источник: соцсети

Кроме того, инициаторы законопроекта согласовали сотрудничество с израильскими специалистами по обмену опытом по идентификации тел путем стоматологической экспертизы.

Напомним, ранее силы ПВО Украины на юге сбили российские тяжелые истребители Су-34, которые обстреливали регион.

В то же время столица приходит в себя после ночного налета на город иранских беспилотников Shahed-136.