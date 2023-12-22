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В Україні пропонують ініціативу, яка прискорить ідентифікацію загиблих військових

22 грудня 2023 16:37
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Ілля Рябінін
редактор
В Україні пропонують ініціативу, яка прискорить ідентифікацію загиблих військових
Стоматологічна експертиза. Ілюстративне фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні пропонують ініціативу, яка прискорить ідентифікацію загиблих українських військових. Зазначається, що вона буде пов'язана зі стоматологічними даними.

Про це повідомляє громадська організація "ГРУПА ПАТРІОТ".

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Деталі ініціативи

Як зазначається, ГО у співпраці з головою організації DENTAL FRONT Маріанною Білик та Асоціацією судової стоматології України продовжують напрацьовувати матеріали законопроєкту про збір та збереження стоматологічних даних бійців ЗСУ та правоохоронців.

"Ця ініціатива пришвидшить пошук загиблих героїв, зокрема дасть можливість прискорити ідентифікацію тіл: процес установлення особистості загиблого скоротиться від трьох місяців до 72 годин", — йдеться у повідомленні. 

В Україні пропонують ініціативу, яка прискорить ідентифікацію загиблих військових
Джерело: соцмережі

Крім того, ініціатори законопроєкту узгодили співпрацю з ізраїльськими спеціалістами про обмін досвідом щодо ідентифікації тіл шляхом стоматологічної експертизи. 

Нагадаємо, що раніше сили ППО України на півдні збили російські важкі винищувачі Су-34, які обстрілювали регіон. 

Водночас столиця оговтується після нічного нальоту на місто іранських безпілотників Shahed-136. 

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