Наземный робот D-21-11 - в чем особенность

Наземный робот D-21-11. Фото: t.me/zedigital

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в настоящее время специалисты проводят тестирование автономного наземного робота D-21-11. Этот робот способен выполнять разведывательные задачи и участвовать в оборонительных или наступательных операциях.

Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram.

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Особенности наземного робота D-21-11

Михаил Федоров уточнил, что D-21-11 — это многофункциональный робот, разработанный украинским оборонным сообществом Brave1. Он оснащен автоматизированной стрелковой установкой и предназначен для выполнения боевых миссий, включая разведку, штурм или защиту стратегических позиций.

"Робот может быть использован для доставки амуниции или вооружения военнослужащим в горячие точки", — указал министр.

Федоров также сообщил, что боевой модуль робота успешно прошел испытания и получил положительные отзывы от военных. Разработчики планируют интегрировать в робота вооружение стандартов НАТО и повысить его устойчивость к радиоэлектронной борьбе противника.

"В настоящее время команда фокусируется на расширении производства", — добавил он.

Наземный робот D-21-11. Фото: t.me/zedigital

Сообщение о создании наземного робота D-21-11. Фото: скриншот

Напомним, комплекс для радиоэлектронной борьбы, созданный украинским предприятием "Пиранья-Тех", предназначен для обеспечения защиты бронированной техники против российских беспилотников Piranha AVD 360. Эта система успешно демонстрировала свои возможности на полевых испытаниях и готова к массовому производству.

Кроме того, министр цифровой трансформации представил новое изобретение для военных. Наземный робот SIRKO можно использовать для безопасной транспортировки боеприпасов или провизии для бойцов в горячие точки.