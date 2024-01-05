Наземный робот D-21-11 - в чем особенность

В Украине изобрели наземный робот, который сможет доставлять боеприпасы на фронт
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в настоящее время специалисты проводят тестирование автономного наземного робота D-21-11. Этот робот способен выполнять разведывательные задачи и участвовать в оборонительных или наступательных операциях.
Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram.
Особенности наземного робота D-21-11
Михаил Федоров уточнил, что D-21-11 — это многофункциональный робот, разработанный украинским оборонным сообществом Brave1. Он оснащен автоматизированной стрелковой установкой и предназначен для выполнения боевых миссий, включая разведку, штурм или защиту стратегических позиций.
"Робот может быть использован для доставки амуниции или вооружения военнослужащим в горячие точки", — указал министр.
Федоров также сообщил, что боевой модуль робота успешно прошел испытания и получил положительные отзывы от военных. Разработчики планируют интегрировать в робота вооружение стандартов НАТО и повысить его устойчивость к радиоэлектронной борьбе противника.
"В настоящее время команда фокусируется на расширении производства", — добавил он.
Напомним, комплекс для радиоэлектронной борьбы, созданный украинским предприятием "Пиранья-Тех", предназначен для обеспечения защиты бронированной техники против российских беспилотников Piranha AVD 360. Эта система успешно демонстрировала свои возможности на полевых испытаниях и готова к массовому производству.
Кроме того, министр цифровой трансформации представил новое изобретение для военных. Наземный робот SIRKO можно использовать для безопасной транспортировки боеприпасов или провизии для бойцов в горячие точки.
Читайте Новини.LIVE!