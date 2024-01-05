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В Україні винайшли наземний робот, який зможе доставляти боєприпаси на фронт

5 січня 2024 14:42
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Наземний робот D-21-11 - у чому особливість
Робот наземний D-21-11. Фото: t.me/zedigital
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що наразі фахівці проводять тестування автономного наземного робота D-21-11. Цей робот здатний виконувати розвідувальні завдання та брати участь у оборонних чи наступальних операціях.

Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram.

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Особливості наземного робота D-21-11

Михайло Федоров уточнив, що D-21-11 — це багатофункціональний робот, розроблений українською оборонною спільнотою Brave1. Він оснащений автоматизованою стрілецькою установкою та призначений для виконання бойових місій, включаючи розвідку, штурм або захист стратегічних позицій.

"Робот може бути використаний для доставки амуніції або озброєння військовослужбовцям у гарячі точки", — зазначив міністр.

Федоров також повідомив, що бойовий модуль робота успішно пройшов випробування та отримав позитивні відгуки від військових. Розробники планують інтегрувати в робота озброєння стандартів НАТО та підвищити його стійкість до радіоелектронної боротьби супротивника.

"Наразі команда фокусується на розширенні виробництва", — додав він.

Робот наземний D-21-11
Робот наземний D-21-11. Фото: t.me/zedigital
Винахід наземного робота D-21-11
Повідомлення про створення наземного робота D-21-11. Фото: скриншот

Нагадаємо, комплекс для радіоелектронної боротьби, створений українським підприємством "Піранья-Тех", призначений для забезпечення захисту броньованої техніки проти російських безпілотників Piranha AVD 360. Ця система успішно демонструвала свої можливості на польових випробуваннях та готова до масового виробництва.

Крім того, міністр цифрової трансформації представив новий винахід для військових. Наземний робот SIRKO можна використовувати для безпечного транспортування боєприпасів або провізії для бійців у гарячі точки.

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