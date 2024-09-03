В Украине заработал первый подземный госпиталь для ВСУ

Подземный стабилизационный пункт для ВСУ. Фото: Министерство обороны Украины

В Украине появился первый подземный стабилизационный пункт для ВСУ. В дальнейшем количество таких госпиталей может возрасти до 20.

Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Стабилизационный пункт состоит из шести стальных бункеров, в которых есть системы вентиляции, водоснабжения и альтернативные источники питания. В госпитале установили современное медицинское оборудование, в том числе операционные блоки и реанимационные отделения. Получать помощь в таком пункте ежесуточно могут свыше ста раненых.

Подземный госпиталь для ВСУ

Подземный госпиталь для ВСУ

Подземный госпиталь для ВСУ

Подземный госпиталь для ВСУ

Подземный госпиталь для ВСУ

Подземный госпиталь для ВСУ

Подземный госпиталь для ВСУ

Подземный госпиталь для ВСУ

Подземный госпиталь для ВСУ

Подземный госпиталь для ВСУ 1/10 ​ 10

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, подземные стабилизационные пункты критически важны для жизни военнослужащих.

"В условиях интенсивных боевых действий мы должны обеспечить максимальную защиту и скорую медицинскую помощь нашим Героям. Это первый шаг в рамках масштабного проекта, который укрепит нашу медицинскую инфраструктуру и позволит более эффективно поддерживать защитников на передовой", — подчеркнул глава оборонного ведомства.