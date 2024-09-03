В Украине заработал первый подземный госпиталь для ВСУ

В Украине ввели в эксплуатацию первый подземный госпиталь для ВСУ
В Украине появился первый подземный стабилизационный пункт для ВСУ. В дальнейшем количество таких госпиталей может возрасти до 20.
Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили в Министерстве обороны Украины.
Что известно о подземном военном госпитале
Стабилизационный пункт состоит из шести стальных бункеров, в которых есть системы вентиляции, водоснабжения и альтернативные источники питания. В госпитале установили современное медицинское оборудование, в том числе операционные блоки и реанимационные отделения. Получать помощь в таком пункте ежесуточно могут свыше ста раненых.
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Подземный госпиталь для ВСУ
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Подземный госпиталь для ВСУ
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Подземный госпиталь для ВСУ
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Подземный госпиталь для ВСУ
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Подземный госпиталь для ВСУ
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Подземный госпиталь для ВСУ
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Подземный госпиталь для ВСУ
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Подземный госпиталь для ВСУ
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Подземный госпиталь для ВСУ
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Подземный госпиталь для ВСУ
По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, подземные стабилизационные пункты критически важны для жизни военнослужащих.
"В условиях интенсивных боевых действий мы должны обеспечить максимальную защиту и скорую медицинскую помощь нашим Героям. Это первый шаг в рамках масштабного проекта, который укрепит нашу медицинскую инфраструктуру и позволит более эффективно поддерживать защитников на передовой", — подчеркнул глава оборонного ведомства.
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