В Україні запрацював перший підземний шпиталь для ЗСУ

Підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ. Фото: Міністерство оборони України

В Україні з'явився перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ. У подальшому кількість таких шпиталів може зрости до 20.

Про це в понеділок, 2 вересня, повідомили в Міністерстві оборони України.

Читайте також:

Що відомо про підземний військовий шпиталь

Стабілізаційний пункт складається із шістьох сталевих бункерів, в яких є системи вентиляції, водопостачання та альтернативні джерела живлення. У шпиталі встановили сучасне медичне обладнання, зокрема операційні блоки та реанімаційні відділення. Отримувати допомогу в такому пункті щодоби можуть понад сто поранених.

Підземний шпиталь для ЗСУ

Підземний шпиталь для ЗСУ

Підземний шпиталь для ЗСУ

Підземний шпиталь для ЗСУ

Підземний шпиталь для ЗСУ

Підземний шпиталь для ЗСУ

Підземний шпиталь для ЗСУ

Підземний шпиталь для ЗСУ

Підземний шпиталь для ЗСУ

Підземний шпиталь для ЗСУ 1 / 10

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, підземні стабілізаційні пункти є критично важливими для життя військовослужбовців.

"В умовах інтенсивних бойових дій ми маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим Героям. Це перший крок у рамках масштабного проєкту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру та дозволить ефективніше підтримувати захисників на передовій", — наголосив очільник оборонного відомства.