В Україні запрацював перший підземний шпиталь для ЗСУ

В Україні ввели в експлуатацію перший підземний шпиталь для ЗСУ
В Україні з'явився перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ. У подальшому кількість таких шпиталів може зрости до 20.
Про це в понеділок, 2 вересня, повідомили в Міністерстві оборони України.
Що відомо про підземний військовий шпиталь
Стабілізаційний пункт складається із шістьох сталевих бункерів, в яких є системи вентиляції, водопостачання та альтернативні джерела живлення. У шпиталі встановили сучасне медичне обладнання, зокрема операційні блоки та реанімаційні відділення. Отримувати допомогу в такому пункті щодоби можуть понад сто поранених.
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Підземний шпиталь для ЗСУ
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Підземний шпиталь для ЗСУ
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Підземний шпиталь для ЗСУ
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Підземний шпиталь для ЗСУ
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Підземний шпиталь для ЗСУ
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Підземний шпиталь для ЗСУ
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Підземний шпиталь для ЗСУ
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Підземний шпиталь для ЗСУ
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Підземний шпиталь для ЗСУ
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Підземний шпиталь для ЗСУ
За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, підземні стабілізаційні пункти є критично важливими для життя військовослужбовців.
"В умовах інтенсивних бойових дій ми маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим Героям. Це перший крок у рамках масштабного проєкту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру та дозволить ефективніше підтримувати захисників на передовій", — наголосив очільник оборонного відомства.
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