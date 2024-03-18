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В Украине уже находятся военные НАТО, — El País

18 марта 2024 20:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине уже находятся военные НАТО, — El País
Спецназовцы НАТО. Фото: petersonschriever.spaceforce.mil
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На Западе в последнее время продолжаются дискуссии о возможности введения в Украину войск Североатлантического Альянса. Однако в Украине уже находятся спецназовцы НАТО.

Об этом пишет El País в понедельник, 18 марта.

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В материале говорится, что присутствие военных стран НАТО в Украине не является чем-то новым.

Согласно документам Пентагона, в Украине находятся военные представители США — они контролируют поставки оружия.

Также в посольствах западных стран находятся около 100 спецназовцев США, Франции, Великобритании, Литвы и Нидерландов.

Однако ни один представитель армий стран Запада не участвовал в боевых действиях в Украине.

Кроме того, страны Альянса имеют своих информаторов на местах — они предоставляют информацию о ситуации на фронте, эффективности западного вооружения и возможной коррупции.

Также некоторые из этих неофициальных информаторов являются иностранными военнослужащими в отставке и добровольно вступили в ряды ВСУ.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. Французский лидер объяснил, при каких условиях это возможно.

Также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили военных в Украину. Впрочем, он не сказал, о каких странах идет речь.

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