В Украине уже находятся военные НАТО, — El País
На Западе в последнее время продолжаются дискуссии о возможности введения в Украину войск Североатлантического Альянса. Однако в Украине уже находятся спецназовцы НАТО.
Об этом пишет El País в понедельник, 18 марта.
Военные НАТО в Украине
В материале говорится, что присутствие военных стран НАТО в Украине не является чем-то новым.
Согласно документам Пентагона, в Украине находятся военные представители США — они контролируют поставки оружия.
Также в посольствах западных стран находятся около 100 спецназовцев США, Франции, Великобритании, Литвы и Нидерландов.
Однако ни один представитель армий стран Запада не участвовал в боевых действиях в Украине.
Кроме того, страны Альянса имеют своих информаторов на местах — они предоставляют информацию о ситуации на фронте, эффективности западного вооружения и возможной коррупции.
Также некоторые из этих неофициальных информаторов являются иностранными военнослужащими в отставке и добровольно вступили в ряды ВСУ.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. Французский лидер объяснил, при каких условиях это возможно.
Также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили военных в Украину. Впрочем, он не сказал, о каких странах идет речь.
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