В Україні вже перебувають військові НАТО, — El País

Спецпризначенці НАТО. Фото: petersonschriever.spaceforce.mil

На Заході останнім часом тривають дискусії про можливість введення в Україну військ Північноатлантичного Альянсу. Однак в Україні вже перебувають спецпризначенці НАТО.

Про це пише El País у понеділок, 18 березня.

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Військові НАТО в Україні

У матеріалі йдеться, що присутність військових країн НАТО в Україні не є чимось новим.

Згідно з документами Пентагону, в Україні перебувають військові представники США — вони контролюють постачання зброї.

Також в посольствах західних країн перебувають близько 100 спецпризначенців США, Франції, Великої Британії, Литви та Нідерландів.

Однак жоден представник армій країн Заходу не брав участь у бойових діях в Україні.

Крім того, країни Альянсу мають своїх інформаторів на місцях — вони надають інформацію про ситуацію на фронті, ефективність західного озброєння та можливу корупцію.

Також деякі з цих неофіційних інформаторів є іноземними військовослужбовцями у відставці та добровільно вступили до лав ЗСУ.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення до України військових НАТО. Французький лідер пояснив, за яких умов це можливо.

Також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що деякі країни НАТО вже направили військових до України. Втім, він не сказав, про які країни йдеться.