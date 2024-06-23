Третий эстонский доброволец погиб в Украине

В Украине погиб третий доброволец из Эстонии
В Украине погиб третий эстонский доброволец Мартин Яегер, вместе с украинскими защитниками сражавшийся против российских захватчиков. Воин успел прослужить в нескольких подразделениях Вооруженных сил, в том числе и в Третьей отдельной штурмовой бригаде.
Об этом сообщает издание ERR в воскресенье, 23 июня.
Погиб третий эстонский доброволец
Мартин Яегер погиб в субботу, 22 июня, в бою у села Райгородка, расположенном на границе Харьковской и Луганской областей. Эстонский доброволец в течение месяца служил в рядах Третьей отдельной штурмовой бригады, в рядах которой пал.
В целом в Украине он служил в разных подразделениях. В Эстонии Яегер больше 10 лет служил в элитном подразделении Скаутского батальона Сил обороны.
Ранее мы рассказывали, что в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб Марьян Панько. У воина осталась мама, жена и пятилетний сын.
Напомним, 18 июня состоялось прощание с военным летчиком. У него был позывной "Бджоляр" и защищал Украину с начала полномасштабного вторжения России.
Читайте Новини.LIVE!