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В Украине погиб третий доброволец из Эстонии

23 июня 2024 17:58
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Третий эстонский доброволец погиб в Украине
Эстонский доброволец Мартин Яегер. Фото: ERR
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Украине погиб третий эстонский доброволец Мартин Яегер, вместе с украинскими защитниками сражавшийся против российских захватчиков. Воин успел прослужить в нескольких подразделениях Вооруженных сил, в том числе и в Третьей отдельной штурмовой бригаде.

Об этом сообщает издание ERR в воскресенье, 23 июня.

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Мартин Яегер погиб в субботу, 22 июня, в бою у села Райгородка, расположенном на границе Харьковской и Луганской областей. Эстонский доброволец в течение месяца служил в рядах Третьей отдельной штурмовой бригады, в рядах которой пал.

В целом в Украине он служил в разных подразделениях. В Эстонии Яегер больше 10 лет служил в элитном подразделении Скаутского батальона Сил обороны.

Ранее мы рассказывали, что в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб Марьян Панько. У воина осталась мама, жена и пятилетний сын.

Напомним, 18 июня состоялось прощание с военным летчиком. У него был позывной "Бджоляр" и защищал Украину с начала полномасштабного вторжения России.

ВСУ
Эстония
война в Украине
добровольцы
штурмовая бригада
гибель

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