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В Україні загинув третій доброволець з Естонії

23 червня 2024 17:58
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Третій естонський доброволець загинув в Україні
Естонський доброволець Мартін Яегер. Фото: ERR
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні загинув третій естонський доброволець Мартін Яегер, який разом з українськими захисниками бився проти російських загарбників. Воїн встиг прослужити у декількох підрозділах Збройних сил, зокрема і в Третій окремій штурмовій бригаді.

Про це повідомляє видання ERR у неділю, 23 червня.

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Загинув третій естонський доброволець

Мартін Яегер загинув у суботу, 22 червня, в бою біля села Райгородка, яке розташоване на межі Харківської та Луганської областей. Естонський доброволець впродовж місяця служив у лавах Третьої окремої штурмової бригади, в лавах якої поліг.

Загалом в Україні він служив у різних підрозділах. В Естонії Яегер понад 10 років служив в елітному підрозділі Скаутського батальйону Сил оборони.

Раніше ми розповідали, що в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області під час виконання бойового завдання загинув Мар'ян Панько. У воїна залишилась мама, дружина та п’ятирічний син.

Нагадаємо, 18 червня відбулося прощання з військовим льотчиком. Він мав позивний "Бджоляр" та захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

ЗСУ
Естонія
війна в Україні
добровольці
штурмова бригада
загибель

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