Третій естонський доброволець загинув в Україні

Естонський доброволець Мартін Яегер. Фото: ERR

В Україні загинув третій естонський доброволець Мартін Яегер, який разом з українськими захисниками бився проти російських загарбників. Воїн встиг прослужити у декількох підрозділах Збройних сил, зокрема і в Третій окремій штурмовій бригаді.

Про це повідомляє видання ERR у неділю, 23 червня.

Читайте також:

Загинув третій естонський доброволець

Мартін Яегер загинув у суботу, 22 червня, в бою біля села Райгородка, яке розташоване на межі Харківської та Луганської областей. Естонський доброволець впродовж місяця служив у лавах Третьої окремої штурмової бригади, в лавах якої поліг.

Загалом в Україні він служив у різних підрозділах. В Естонії Яегер понад 10 років служив в елітному підрозділі Скаутського батальйону Сил оборони.

Раніше ми розповідали, що в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області під час виконання бойового завдання загинув Мар'ян Панько. У воїна залишилась мама, дружина та п’ятирічний син.

Нагадаємо, 18 червня відбулося прощання з військовим льотчиком. Він мав позивний "Бджоляр" та захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.