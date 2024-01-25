В Украине осудили предателя, который воевал против Украины

Задержанный предатель. Фото: ГПСУ

В Украине осудили жителя Крыма, который пошел воевать на сторону оккупантов. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Что известно о предателе

По материалам пограничников в Украине взяли в плен и осудили жителя Крыма, который воевал на стороне России. Он находился на участке фронта возле Бахмута Донецкой области.

"Житель АР Крым добровольно подписал контракт и вступил в псевдо частную военную компанию "Редут", которая подчинена и финансирована ВС РФ. После прохождения военной подготовки мужчина воевал против Украины возле Бахмута, где и был взят в плен военнослужащими Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Суд признал его виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области разоблачили коллаборанта, который занял руководящий пост в оккупационной администрации во время захвата Купянщины. Пока он скрывается от следствия.

Кроме того, недавно Служба безопасности задержала вражескую агентку, собиравшую данные о технике Сил обороны вблизи Бахмута Донецкой области. Ей грозит пожизненное заключение.