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В Украине осудили предателя, который воевал против Украины

25 января 2024 12:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине осудили предателя, который воевал против Украины
Задержанный предатель. Фото: ГПСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине осудили жителя Крыма, который пошел воевать на сторону оккупантов. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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По материалам пограничников в Украине взяли в плен и осудили жителя Крыма, который воевал на стороне России. Он находился на участке фронта возле Бахмута Донецкой области.

"Житель АР Крым добровольно подписал контракт и вступил в псевдо частную военную компанию "Редут", которая подчинена и финансирована ВС РФ. После прохождения военной подготовки мужчина воевал против Украины возле Бахмута, где и был взят в плен военнослужащими Сил обороны Украины", говорится в сообщении.

Суд признал его виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области разоблачили коллаборанта, который занял руководящий пост в оккупационной администрации во время захвата Купянщины. Пока он скрывается от следствия.

Кроме того, недавно Служба безопасности задержала вражескую агентку, собиравшую данные о технике Сил обороны вблизи Бахмута Донецкой области. Ей грозит пожизненное заключение.

россияне
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Коллаборант
война в Украине
ГПСУ

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