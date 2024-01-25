В Україні засудили зрадника, який воював проти України

Затриманий зрадник. Фото: ДПСУ

В Україні засудили мешканця Криму, який пішов воювати на бік окупантів. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

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Як відомо, за матеріалами прикордонників в Україні взяли в полон та засудили мешканця Криму, який воювати на боці Росії. Він перебував на ділянці фронту біля Бахмута Донецької області.

"Мешканець АР Крим добровільно підписав контракт та вступив до псевдо приватної військової компанії "Редут", яка підпорядкована та фінансована ЗС РФ. Після проходження військової підготовки чоловік воював проти України біля Бахмута, де й був взятий у полон військовослужбовцями Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Суд визнав його винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харківській області викрили колаборанта, який обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації під час захоплення Куп’янщини. Наразі він переховується від слідства.

Крім того, нещодавно Служба безпеки затримала ворожу агентку, яка збирала дані про техніку Сил оборони поблизу Бахмута Донецької області. Їй загрожує довічне ув’язнення.