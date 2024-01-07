В Украине появился фейк по поводу применения HIMARS по России

Ракетная система HIMARS. Фото: US DoD

Соединенные Штаты якобы позволили Украине использовать HIMARS для ударов по России. Соответствующую информацию распространяют российские СМИ со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

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Фейк о применении HIMARS

Как оказалось, Бринк не делала такого заявления — его придумали пропагандисты из "Страна.ua". Впоследствии они сами опубликовали опровержение.

Новость на сайте Страна.ua. Фото: SPRAVDI

Так для создания фейка там использовали цитату Бринк за июнь 2022 года, когда США предоставили Украине пакет военной помощи, включавший и боеприпасы для HIMARS.

"Это поможет украинским силам точнее целиться, а также иметь большую дальность. На какую именно дальность будут определять украинские силы", — отметила она тогда.

Однако, как известно, эти ракеты могли поражать цели на расстоянии до 70 км, что является слишком малой дальностью, чтобы нанести удары по объектам в России.

Скриншот поста SPRAVDI

Напомним, что в сети уже несколько недель гуляет фейк, что в Белой Церкви работники ТЦК убили парня. Второй раз его распространил сейчас народный депутат Украины Евгений Шевченко.

Также мы писали, что сетью распространился инцидент по поводу жестокого обращения с военнообязанным работниками ТЦК в Закарпатье. Его жена уверяла, что военными насильно вытащили его из машины. Однако через день после этого случая она опубликовала видео, в котором извинилась за свои слова перед ВСУ и Хустским ТЦК.