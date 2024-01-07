В Україні з'явився фейк щодо застосування HIMARS по Росії

Ракетна система HIMARS. Фото: U.S. DoD

Сполучені Штати нібито дозволили Україні застосовувати HIMARS для ударів по Росії. Відповідну інформацію поширюють російські ЗМІ з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

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Фейк про застосування HIMARS

Як виявилося, Брінк не робила такої заяви — її вигадали пропагандисти зі "Страна.ua". Згодом вони самі ж опублікували спростування.

Новина на сайті Страна.ua. Фото: SPRAVDI

Так, для створення фейку там використали цитату Брінк за червень 2022 року, коли США надали Україні пакет військової допомоги, який включав і боєприпаси для HIMARS.

"Це допоможе українським силам точніше цілитися, а також мати велику дальність. На яку саме дальність — визначатимуть українські сили", — зазначила вона тоді.

Проте, як відомо, ці ракети могли вражати цілі на відстані до 70 км, що занадто мала дальність, аби завдати ударів по об'єктах в Росії.

Скриншот допису SPRAVDI

Нагадаємо, що в мережі вже кілька тижнів гуляє фейк, що у Білій Церкві працівники ТЦК вбили хлопця. Вдруге його поширив зараз народний депутат України Євгеній Шевченко.

Також ми писали, що мережею поширився інцидент щодо жорстокого поводження з військовозобов'язаним працівниками ТЦК на Закарпатті. Його дружина запевняла, що військкоми насильно витягли його з машини. Проте через день після цього випадку вона опублікувала відео, в якому перепросила за свої слова перед ЗСУ та Хустським ТЦК.