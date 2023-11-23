Срочная служба в Украине будет изменена — что предлагают взамен

Военные срочные службы в Украине. Фото: google.com

В Украине, как и во многих других странах мира, существовала срочная служба в армии. Призову подлежали мужчины от 18 до 27 лет с целью получения ими военно-учетной специальности. Однако страна готовится к серьезным изменениям в сфере обороны. В частности, срочную службу хотят полностью заменить продуманной программой общей подготовки.

Так, министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Где, в частности, говорится и о том, что придет на замену срочной службы. Об этом сообщает ведомство в официальном Telegram-канале.

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Отмечается, что документ определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны на протяжении следующих пяти лет как во время действия военного положения, так и в мирное время.

"Главный акцент концепции — гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что ожидаемыми результатами является то, что ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста. Она полноценно заработает после окончания войны.

Интенсивная подготовка будет продолжаться 3–4 месяца (а не 12–18 месяцев как срочная служба). Во время нее можно получить базовые военные навыки.

Как заявил секретарь Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире телемарафона, новая концепция подразумевает короткую подготовку с постоянной переподготовкой.

"Необходимо готовить мобилизационный ресурс и не отрывать людей надолго от гражданской жизни. Вся наша армия должна быть контрактной и состоять из профессионалов", — отмечает Костенко.

Ранее мы писали, что в Раде предлагают мобилизовать в ВСУ только морально готовых защищать страну.

Напомним, мы рассказывали, снизят ли в Украине призывной возраст и касается ли это студентов.

Также мы сообщали, может ли военный досрочно расторгнуть контракт с ВСУ во время войны.