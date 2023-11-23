Строкова служба в Україні буде змінена — що пропонують натомість

Військові строкової служби в Україні. Фото: google.com

В Україні, як і в багатьох інших країнах світу існувала строкова служба в армії. Призову підлягали чоловіки від 18 до 27 років з метою здобуття ними військово-облікової спеціальності. Проте, країна готується до серйозних змін у сфері оборони. Зокрема строкову службу хочуть повністю замінити продуманою програмою загальної підготовки.

Так, міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року. Де зокрема йдеться і проте, що прийде на заміну строкової служби. Про це повідомляє відомство у офіційному Telegram-каналі.

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Зазначається, що документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років — як під час дії воєнного стану, так і у мирний час.

"Головний акцент концепції — гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО", — ідеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що очікуваними результати є те, що ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку. Вона повноцінно почне працювати після закінчення війни.

Інтенсивна підготовка триватиме 3–4 місяці (а не 12–18 місяців, як строкова служба). Під час неї можна буде отримати базові військові навички.

Як заявив секретар Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі телемарафону, нова концепція передбачає коротку підготовку з постійною перепідготовкою.

"Необхідно готувати мобілізаційний ресурс і не відривати людей надовго від цивільного життя. Вся наша армія має бути контрактною і складатися з професіоналів", — зазначає Костенко.

Раніше ми писали, у Раді пропонують мобілізувати до ЗСУ лише морально готових захищати країну.

Нагадаємо, ми розповідали, чи знизять в Україні призовний вік і чи стосується це студентів.

Також ми повідомляли, чи може військовий достроково розірвати контракт із ЗСУ під час війни.