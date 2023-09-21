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В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу: ракетная опасность

21 сентября 2023 07:19
обновлено: 07:29
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу: ракетная опасность
Россия запустила ракеты в сторону Украины. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Утром, 21 сентября в Украине снова объявили воздушную тревогу. В частности есть ракетная опасность в областях, где прозвучал сигнал тревоги.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В Воздушных силах Украины сообщили, что группа ракет с Черниговской области летит в сторону Киевской области.

скриншот
Сообщение Воздушных сил Украины. Фото: скриншот

Также мониторинговые каналы сообщают, что Россия провела повторный пуск ракет со стратегической авиации в другие локации. По состоянию на 7:18 существует угроза для областей, где объявлена воздушная тревога.

На момент 07:19 карта воздушных тревог выглядела следующим образом:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что утром, 21 сентября, Киев подвергся ракетным обстрелам. В результате российской атаки есть повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Соответствующие службы работают на месте.

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