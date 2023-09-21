В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу: ракетная опасность
Утром, 21 сентября в Украине снова объявили воздушную тревогу. В частности есть ракетная опасность в областях, где прозвучал сигнал тревоги.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ракетная опасность в Украине
В Воздушных силах Украины сообщили, что группа ракет с Черниговской области летит в сторону Киевской области.
Также мониторинговые каналы сообщают, что Россия провела повторный пуск ракет со стратегической авиации в другие локации. По состоянию на 7:18 существует угроза для областей, где объявлена воздушная тревога.
На момент 07:19 карта воздушных тревог выглядела следующим образом:
Напомним, что утром, 21 сентября, Киев подвергся ракетным обстрелам. В результате российской атаки есть повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Соответствующие службы работают на месте.