В Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу: ракетна небезпека
Вранці, 21 вересня, в Україні знову оголосили повітряну тривогу. Зокрема, є ракетна небезпека в областях, де пролунав сигнал тривоги.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Ракетна небезпека в Україні
У Повітряних силах України повідомили, що група ракет із Чернігівської області летить у бік Київської області.
Також моніторингові канали повідомляють, що Росія провела повторний запуск ракет зі стратегічної авіації до інших локацій. Станом на 7:18 існує загроза для областей, де оголошено повітряну тривогу.
На момент 07:19 карта повітряних тривог виглядала так:
Нагадаємо, що вранці, 21 вересня, Київ зазнав ракетних обстрілів . Внаслідок російської атаки є пошкодження у Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють на місці.