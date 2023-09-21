В Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу: ракетна небезпека

Росія запустила ракети у бік України. Фото: росЗМІ

Вранці, 21 вересня, в Україні знову оголосили повітряну тривогу. Зокрема, є ракетна небезпека в областях, де пролунав сигнал тривоги.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних силах України повідомили, що група ракет із Чернігівської області летить у бік Київської області.

Повідомлення Повітряних сил України. Фото: скриншот

Також моніторингові канали повідомляють, що Росія провела повторний запуск ракет зі стратегічної авіації до інших локацій. Станом на 7:18 існує загроза для областей, де оголошено повітряну тривогу.

На момент 07:19 карта повітряних тривог виглядала так:

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що вранці, 21 вересня, Київ зазнав ракетних обстрілів . Внаслідок російської атаки є пошкодження у Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють на місці.