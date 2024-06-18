16-летнего юношу вернули из России домой

В Украину вернули 16-летнего юношу, которого силой вывезла в Россию тетка
В Украину с российской территории вернули 16-летнего парня. В страну-агрессора его насильно вывезла тетка и оформила ему российское гражданство.
Об этом сообщила пресс-служба Української мережі за права дитини в Facebook во вторник, 18 июня.
Возвращение подростка с территории России
Сегодня в рамках проекта "Шлях додому" в Украину удалось вернуть из российской депортации 16-летнего Святослава. У него нет родителей, но их заменял старший брат — он с начала полномасштабной войны пошел в ВСУ.
В то время парень жил с теткой в Лисичанске, а когда в городе стало опасно, она вывезла юношу в Воронежскую область России. Там без согласия Святослава женщина сделала ему российское гражданство и отправила на обучение в российскую школу.
В то же время старший брат получил сильное ранение и передвигается на протезах, он искал возможности вернуть Святослава в Украину и воспитывать его. А уже сегодня юноша пересек польско-украинскую границу и наконец обнял брата.
"Это был крайне сложный и опасный путь, но каждое возвращение стоит того, чтобы услышать слова: "Поздравляю, ты дома!", — подчеркнули в организации.
Там отметили, что история Святослава является одним из тысячи случаев депортации украинских детей, которые ждут своей возможности встретиться с родными.
Напомним, с оккупированного левобережья Херсонской области удалось вернуть восьмилетнего мальчика.
Также мы писали, что во время оккупации Херсона россияне вывезли на территорию РФ весь детский дом. Российское гражданство получило 46 детей.
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