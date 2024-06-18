16-річного юнака повернули з Росії додому

В Україну повернули 16-річного юнака, якого силоміць вивезла до Росії тітка
В Україну з російської території повернули 16-річного хлопця. До країни-агресора його силоміць вивезла тітка та оформила йому російське громадянство.
Про це повідомила пресслужба Української мережі за права дитини у Facebook у вівторок, 18 червня.
Повернення підлітка з території Росії
Сьогодні в межах проєкту "Шлях додому" в Україну вдалося повернути з російської депортації 16-річного Святослава. Він не має батьків, але їх заміняв старший брат — він з початку повномасштабної війни пішов в ЗСУ.
В той час хлопець жив з тіткою у Лисичанську, а коли в місті стало небезпечно — вона вивезла юнака у Воронезьку область Росії. Там без згоди Святослава жінка зробила йому російське громадянство та відправила на навчання у російську школу.
Водночас старший брат отримав сильне поранення й зараз пересувається на протезах, він шукав можливості повернути Святослава в Україну та виховувати його. А вже сьогодні юнак перетнув польсько-український кордон та нарешті обійняв брата.
"Це був вкрай складний і небезпечний шлях, але кожне повернення вартує того, щоб почути слова: "Вітаю, ти вдома!", — наголосили в організації.
Там зауважили, що історія Святослава є одним із тисячі випадків депортації українських дітей, які чекають на свою можливість зустрітись з рідними.
Нагадаємо, з окупованого лівобережжя Херсонської області вдалося повернути восьмирічного хлопчика.
Також ми писали, що під час окупації Херсона росіяни вивезли на територію РФ весь дитячий будинок. Російське громадянство отримали 46 дітей.
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