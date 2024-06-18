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В Україну повернули 16-річного юнака, якого силоміць вивезла до Росії тітка

18 червня 2024 21:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
16-річного юнака повернули з Росії додому
16-річний юнак разом з рідними. Фото: Українська мережа за права дитини
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україну з російської території повернули 16-річного хлопця. До країни-агресора його силоміць вивезла тітка та оформила йому російське громадянство.

Про це повідомила пресслужба Української мережі за права дитини у Facebook у вівторок, 18 червня.

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Сьогодні в межах проєкту "Шлях додому" в Україну вдалося повернути з російської депортації 16-річного Святослава. Він не має батьків, але їх заміняв старший брат — він з початку повномасштабної війни пішов в ЗСУ.

В той час хлопець жив з тіткою у Лисичанську, а коли в місті стало небезпечно — вона вивезла юнака у Воронезьку область Росії. Там без згоди Святослава жінка зробила йому російське громадянство та відправила на навчання у російську школу.

Водночас старший брат отримав сильне поранення й зараз пересувається на протезах, він шукав можливості повернути Святослава в Україну та виховувати його. А вже сьогодні юнак перетнув польсько-український кордон та нарешті обійняв брата.

"Це був вкрай складний і небезпечний шлях, але кожне повернення вартує того, щоб почути слова: "Вітаю, ти вдома!", — наголосили в організації.

Там зауважили, що історія Святослава є одним із тисячі випадків депортації українських дітей, які чекають на свою можливість зустрітись з рідними.

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Скриншот допису Української мережі за права дитини
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Скриншот допису Української мережі за права дитини

Нагадаємо, з окупованого лівобережжя Херсонської області вдалося повернути восьмирічного хлопчика

Також ми писали, що під час окупації Херсона росіяни вивезли на територію РФ весь дитячий будинок. Російське громадянство отримали 46 дітей.

підлітки
Україна
депортація
війна в Україні
Росія
діти

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