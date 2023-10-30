В правительстве выделили 1,5 млрд гривен для пострадавших от войны областей
В украинском правительстве дополнительно выделили 1,5 млрд гривен для теробществ Луганской и других пострадавших областей. Распределение дополнительной дотации за III квартал 2023 г. было утверждено во время заседания Кабмина 27 октября.
Об этом сообщает Минреинтеграции Украины.
Куда пойдут деньги
Согласно сообщению, средства будут направлены на нужды:
- областного бюджета Луганской области и 13 бюджетов территориальных общин, на территории которых ведутся активные боевые действия, получат 175,4 млн гривен;
- 12 бюджетов территориальных общин, на территории которых велись активные боевые действия, или территории которых деоккупированы, получат 167,5 млн. гривен;
- 94 бюджета территориальных общин, на территории которых не ведутся (велись) боевые действия, получат 810,7 млн гривен.
Согласно этому распоряжению, органы местного самоуправления на деоккупированных, временно оккупированных и других территориях получат дополнительное финансирование для эффективного осуществления своих полномочий и обеспечения первоочередных потребностей на местном уровне.
Напомним, что ранее в Минреинтеграции заявили, что украинцам из резерва работников государственных органов, образовательной и медицинской сфер, которые согласятся работать на деоккупированных территориях, будут выплачивать значительно большую заработную плату. Также им помогут с жильем. Также на оккупированных территориях Луганщины продолжается тотальная ликвидация угольной отрасли. Россияне консервируют шахты и одновременно вырезают их на металлолом.
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