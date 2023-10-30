В правительстве выделили 1,5 млрд гривен для пострадавших от войны областей

Луганская область. Фото: Facebook Сергея Гайдая

В украинском правительстве дополнительно выделили 1,5 млрд гривен для теробществ Луганской и других пострадавших областей. Распределение дополнительной дотации за III квартал 2023 г. было утверждено во время заседания Кабмина 27 октября.

Об этом сообщает Минреинтеграции Украины.

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Согласно сообщению, средства будут направлены на нужды:

областного бюджета Луганской области и 13 бюджетов территориальных общин, на территории которых ведутся активные боевые действия, получат 175,4 млн гривен;

12 бюджетов территориальных общин, на территории которых велись активные боевые действия, или территории которых деоккупированы, получат 167,5 млн. гривен;

94 бюджета территориальных общин, на территории которых не ведутся (велись) боевые действия, получат 810,7 млн гривен.

Согласно этому распоряжению, органы местного самоуправления на деоккупированных, временно оккупированных и других территориях получат дополнительное финансирование для эффективного осуществления своих полномочий и обеспечения первоочередных потребностей на местном уровне.

Напомним, что ранее в Минреинтеграции заявили, что украинцам из резерва работников государственных органов, образовательной и медицинской сфер, которые согласятся работать на деоккупированных территориях, будут выплачивать значительно большую заработную плату. Также им помогут с жильем. Также на оккупированных территориях Луганщины продолжается тотальная ликвидация угольной отрасли. Россияне консервируют шахты и одновременно вырезают их на металлолом.