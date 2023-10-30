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В уряді виділили 1,5 млрд гривень для постраждалих від війни областей

30 жовтня 2023 17:21
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Ілля Рябінін
редактор
В уряді виділили 1,5 млрд гривень для постраждалих від війни областей
Луганська область. Фото: Facebook Сергія Гайдая
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В українському уряді додатково виділили 1,5 млрд гривень для тергромад Луганської й інших постраждалих областей. Розподіл додаткової дотації за III квартал 2023 року було затверджено під час засідання Кабміну 27 жовтня

Про це повідомляє Мінреінтеграції України.

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Куди підуть кошти

Згідно з повідомленням, кошти будуть спрямовані на потреби:

  • обласний бюджет Луганської області й 13 бюджетів територіальних громад, на території яких ведуться активні бойові дії, отримають 175,4 млн гривень;
  • 12 бюджетів територіальних громад, на території яких велися активні бойові дії або території яких деокуповано, отримають 167,5 млн гривень;
  • 94 бюджетів територіальних громад, на території яких не ведуться (велися) бойові дії, отримають 810,7 млн гривень.

Згідно з цим розпорядженням, органи місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях отримають додаткове фінансування для ефективного здійснення своїх повноважень і забезпечення першочергових потреб на місцевому рівні.

Нагадаємо, що раніше у Мінреінтеграції заявили, що українцям з резерву працівників державних органів, освітньої та медичної сфер, які зголосяться працювати на деокупованих територіях, виплачуватимуть значно більшу заробітну плату. Також їм допоможуть із житлом. Натомість на окупованих територіях Луганщини триває тотальна ліквідація вугільної галузі. Росіяни консервують шахти та водночас вирізають на металобрухт.

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