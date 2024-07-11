Воздушная тревога в Украине – предупреждение о ракетной опасности

Тактическая авиация в небе. Фото иллюстративная: wikimedia.org

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это происходит из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Объявление о воздушной тревоге в Украине. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это обусловлено взлетом вражеского истребителя МиГ-31К. В настоящее время существует угроза нанесения российскими захватчиками ракетного удара.

В воздушных силах призывают гражданских жителей находиться в укрытиях или других безопасных местах до конца тревоги.

Воздушная тревога во всех областях Украины. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что в ночь на четверг, 11 июля, во Львовской области раздавались взрывы. Во Львовской ОВА заявили об атаке "шахедов". Воздушная тревога в регионе была объявлена из-за угрозы ударных БпЛА.

Также в ночь на среду, 10 июля, Россия атаковала энергообъект на территории Ровенской области с помощью дрона-камикадзе типа Shahed. В Укрэнерго рассказали о последствиях.