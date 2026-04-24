В Вашингтоне состоялась акция-напоминание о похищенных Россией украинских детях. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук.

В четверг, 23 апреля, в Вашингтоне состоялась акция Bring Kids Back. Целью мероприятия стало привлечение внимания к насильственному вывозу украинских детей в РФ. Среди участников акции были американские политики.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Акция Bring Kids Back

На Национальной аллее развернули инсталляцию из 20 тысяч игрушечных мишек. Каждая игрушка символизировала ребенка, которого принудительно депортировали из Украины с начала полномасштабного вторжения.

Акция началась с пресс-конференции, в которой приняли участие члены палаты представителей сената, посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина и представители проукраинской общины в Вашингтоне.

Игрушечные мишки. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Организаторами мероприятия стали Razom for Ukraine и American Coalition for Ukraine. Они отметили, что личные данные и лица похищенных детей разглашать нельзя из-за вопросов безопасности, поскольку сейчас прилагают усилия, чтобы вернуть этих несовершеннолетних в Украину. Игрушечный мишка стал символом детства. Ключевой мессендж акции — война не завершится, пока каждый украинский ребенок не вернется домой, украинские дети не могут быть предметом торга.

Мужчина возле игрушечных мишек на акции в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Сенатор от демократической партии Ричард Блюменталь во время своего выступления сообщил, что работает над двухпартийным законопроектом. Целью этого документа является признание Путина военным преступником, если РФ не вернет украинских детей.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского сообщал, что Украина вернула около 2 100 детей. Речь идет о несовершеннолетних, которых похитила и депортировала РФ. Полторы тысячи таких детей освободили в течение текущего года.

Также Новини.LIVE со ссылкой на представителя ГСЧС Украины в Сумской области Олега Стрелку писал, что украинские дети с детства становятся героями. В частности, он вспомнил о девочке Арине, в дом которой произошло попадание. Ребенку удалось вытащить из-под завалов отца и брата.