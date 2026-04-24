У Вашингтоні відбулася акція-нагадування про викрадених Росією українських дітей. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук.

У четвер, 23 квітня, у Вашингтоні відбулася акція Bring Kids Back. Метою заходу стало привернення уваги до насильницького вивезення українських дітей до РФ. Серед учасників акції були американські політики.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Акція Bring Kids Back

На Національній алеї розгорнули інсталяцію із 20 тисяч іграшкових ведмедиків. Кожна іграшка символізувала дитину, яку примусово депортували з України з початку повномасштабного вторгнення.

Акція розпочалася із пресконференції, у якій взяли участь члени палати представників сенату, посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина та представники проукраїнської громади у Вашингтоні.

Іграшкові ведмедики. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Організаторами заходу стали Razom for Ukraine та American Coalition for Ukraine. Вони наголосили що особисті дані та обличчя викрадених дітей розголошувати не можна з питань безпеки, оскільки наразі докладають зусиль, аби повернути цих неповнолітніх в Україну. Іграшковий ведмедик став символом дитинства. Ключовий месендж акції — війна не завершиться, доки кожна українська дитина не повернеться додому, українські діти не можуть бути предметом торгу.

Чоловік біля іграшкових ведмедиків на акції у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Сенатор від демократичної партії Річард Блюменталь під час свого виступу повідомив, що працює над двопартійними законопроєктом. Метою цього документа є визнання Путіна воєнним злочинцем, якщо РФ не поверне українських дітей.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського повідомляв, що Україна повернула близько 2 100 дітей. Йдеться про неповнолітніх, яких викрала й депортувала РФ. Півтори тисячі таких дітей визволили впродовж поточного року.

Також Новини.LIVE з посиланням на речника ДСНС України у Сумській області Олега Стрілку писав, що українські діти змалечку стають героями. Зокрема, він згадав про дівчинку Аріну, у будинок якої сталося влучання. Дівчинці вдалося витягнути з-під завалів батька та брата.