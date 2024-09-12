В Запорожье прогремели взрывы

В Запорожье прогремели две серии взрывов — город под вражеским ударом
12 сентября 2024 22:15
Взрыв. Иллюстративное фото: MIG
В Запорожье в четверг, 12 сентября, прогремели две серии мощных взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили местные СМИ.
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Взрывы в Запорожье 12 сентября
В 21:53 в Запорожской области объявили воздушную тревогу.
В 22:02 в Запорожье раздались взрывы.
В 22:09 прогремела вторая серия взрывов.
В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:
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