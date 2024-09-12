В Запоріжжі прогриміли вибухи

В Запоріжжі пролунали дві серії вибухів — місто під ворожим ударом
12 вересня 2024 22:15
Вибух. Ілюстративне фото: MIG
В Запоріжжі у четвер, 12 вересня, пролунали дві серії потужних вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили місцеві ЗМІ.
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Вибухи в Запоріжжі 12 вересня
О 21:53 в Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.
О 22:02 в Запоріжжі пролунали вибухи.
О 22:09 прогриміла друга серія вибухів.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
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