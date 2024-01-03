В ВСУ рассказали, как встречали Новый год под фосфорными бомбами в Луганской области

Один из бойцов ВСУ в Луганской области. Фото: Український свідок

Военнослужащие 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша рассказали, как встречали Новый 2024 в боях в Луганской области. Тогда в полночь по Москве россияне обстреливали их позиции фосфорными бомбами.

Об этом и не только военнослужащие рассказали "Українському свідку".

Читайте также:

Новый год в боях за Луганщину

Главные герои материала — военнослужащие бригады "Итальянец" и "Витамин". Первый в армии уже три года, но на передовой Новый год встречает впервые. Прошлый встретил в госпитале из-за ранения, которое до сих пор вспоминает со слезами на глазах — тогда во время боя он потерял двух собратьев. Военный отметил, что именно тогда он переосмыслил свое отношение к близким.

"Возможно, я не уделял им столько любви и тепла, сколько должен был уделять", — рассказывает боец.

Рассказал он и о технике безопасности "на нуле" в темное время суток.

"Более двух человек — это уже скопление. Поэтому может прилететь. На наблюдательных пунктах не стоит курить или использовать "маячки", это прямая наводка и корректура. Мы видим врага очень хорошо. И он тоже за нами наблюдает", — говорит "Итальянец".

Боец с позывным "Итальянец". Источник: Український свідок

В новогоднюю ночь, в 23:00, россияне приступили к обстрелу украинских позиций фосфорными бомбами. Но защитники не боятся.

"Это конвульсии. Но наш выход будет ярче", — сказал "Итальянец".

В то же время, у "Витамина" три дочери. Первая учится военному делу.

"Я не знал о ее решении до последнего дня. Когда это произошло, я уже был здесь, на позициях", — говорит военный, и добавляет, что хотел бы в новогоднюю ночь вернуться домой.

"Хочу в семью. И чтобы все собратья также возвращались в свои семьи, встречали праздники дома", — сказал он журналистам.

Напомним, что ранее в Луганской области в ряде областей уже почти три недели отсутствует электроэнергия. Более того, оккупанты открыли огонь вблизи Невского и Белогоровки.

В то же время во временно оккупированном Лисичанске в Луганской области вчера произошел "прилет" по пункту базирования террористов из Донского казачества. К моменту "прилета" боевики находились в здании одного из городских училищ.