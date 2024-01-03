В ЗСУ розповіли, як зустрічали Новий рік під фосфорними бомбами на Луганщині

Один із бійців ЗСУ на Луганщині. Фото: Український свідок

Військовослужбовці 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша розповіли, як зустрічали Новий 2024 рік в боях на Луганщині. Тоді опівночі за Москвою росіяни обстрілювали їхні позиції фосфорними бомбами.

Про це й не тільки військовослужбовці розповіли "Українському свідку".

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Новий рік в боях за Луганщину

Головні героїв матеріалу — військовослужбовці бригади "Італієць" та "Вітамін". Перший в армії вже три роки, але на передовій Новий рік зустрічає вперше. Минулий зустрів у шпиталі через поранення, яке досі згадує зі сльозами на очах — тоді під час бою він втратив двох побратимів. Військовий зазначив, що саме тоді він переосмислив своє ставлення до близьких.

"Можливо, я не приділяв їм стільки любові та тепла, скільки повинен був приділяти", — розповідає боєць.

Розповів він і про техніку безпеки "на нулі" у темну пору доби.

"Більше двох людей — це вже скупчення. Тому може прилетіти. На спостережних пунктах не варто палити або використовувати "маячки", це пряма наводка та коректура. Ми бачимо ворога дуже добре. І він також за нами спостерігає", — каже "Італієць".

Боєць з позивним "Італієць". Джерело: Український свідок

В новорічну ніч, о 23:00, росіяни розпочали обстріл українських позицій фосфорними бомбами. Та оборонці не лякаються.

"Це конвульсії. Але наш вихід буде яскравіший", — сказав "Італієць".

Натомість у "Вітаміна" трьох дочок. Перша навчається військовій справі.

"Я не знав про її рішення до останнього дня. Коли це сталось, я вже був тут, на позиціях", — каже військовий та додає, що хотів би у новорічну ніч повернутись додому.

"Хочу до сім’ї. І щоб всі побратими також вертались до своїх родин, зустрічали свята вдома", — сказав він журналістам.

Нагадаємо, що раніше у Луганській області в низці областей уже майже три тижні відсутня електроенергія. Ба більше, окупанти відкрили вогонь поблизу Невського та Білогорівки.

Водночас в тимчасово окупованому Лисичанську на Луганщині вчора стався "приліт" по пункту базування терористів з Донського козацтва. На момент "прильоту" бойовики перебували в будівлі одного з міських училищ.