Вашингтон не будет прекращать помощь Киеву, — Байден
Вашингтон не будет прекращать предоставление помощи Киеву. Ведь те средства, которые предоставляются — это инвестиция, которая принесет дивиденды следующим поколениям американцев.
Об этом заявил президент США Джо Байден во время видеообращения.
Вашингтон не будет прекращать предоставление помощи Киеву
Президент Джо Байден начал свое обращение по поводу войны в Израиле и в Украине. Он убежден, что ХАМАС и Путин — разные угрозы, но у них много общего. Они хотят уничтожить общественные демократии, а также президент России Владимир Путин отказывает Украине в государственности.
The terror and tyranny of Hamas and Putin represent different threats, but they both want to completely annihilate a neighboring democracy.— President Biden (@POTUS) October 20, 2023
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Президент США Джо Байден назвал помощь Украине "умной инвестицией", которая принесет дивиденды будущим поколениям.
"Мы должны выделить финансовые средства для поддержки наших партнеров, включая Израиль и Украину. Это важнейшая инвестиция, которая принесет дивиденды следующим поколениям американцев... Пакет, который я направляю в Конгресс беспрецедентен по своему значению для израильской безопасности. Мы перестаем распространение конфликта", — заявил Байден.
Также президент США заявил, что будет просить Конгресс об экстренном финансировании для Украины и Израиля.
Само видеообращение длилось 15 минут.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и американское правительство за поддержку Украины. Также он упомянул и Формулу мира.
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