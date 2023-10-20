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Вашингтон не будет прекращать помощь Киеву, — Байден

20 октября 2023 03:13
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вашингтон не будет прекращать помощь Киеву, — Байден
Президент США Джо Байден во время обращения в Белом Доме. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вашингтон не будет прекращать предоставление помощи Киеву. Ведь те средства, которые предоставляются — это инвестиция, которая принесет дивиденды следующим поколениям американцев.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время видеообращения.

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Вашингтон не будет прекращать предоставление помощи Киеву

Президент Джо Байден начал свое обращение по поводу войны в Израиле и в Украине. Он убежден, что ХАМАС и Путин — разные угрозы, но у них много общего. Они хотят уничтожить общественные демократии, а также президент России Владимир Путин отказывает Украине в государственности.

Президент США Джо Байден назвал помощь Украине "умной инвестицией", которая принесет дивиденды будущим поколениям.

"Мы должны выделить финансовые средства для поддержки наших партнеров, включая Израиль и Украину. Это важнейшая инвестиция, которая принесет дивиденды следующим поколениям американцев... Пакет, который я направляю в Конгресс беспрецедентен по своему значению для израильской безопасности. Мы перестаем распространение конфликта", — заявил Байден.

Также президент США заявил, что будет просить Конгресс об экстренном финансировании для Украины и Израиля.

Само видеообращение длилось 15 минут.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и американское правительство за поддержку Украины. Также он упомянул и Формулу мира.

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