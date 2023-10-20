Вашингтон не припинятиме надання допомоги Києву, — Байден

Президент США Джо Байден під час промови у Білому Домі. Фото: REUTERS

Вашингтон не припинятиме надання допомоги Києву. Адже ті кошти, які надаються — це інвестиція, яка принесе дивіденди наступним поколінням американців.

Про це заявив президент США Джо Байден під час відеозвернення.

Читайте також:

Вашингтон не припинятиме надання допомоги Києву

Президент Джо Байден розпочав своє звернення щодо війни в Ізраїлі та в Україні. Він переконаний, що ХАМАС і Путін — різні загрози, але вони мають багато спільного. Вони хочуть знищити суспільні демократії, а також російський президент Володимир Путін відмовляє Україні у державності.

The terror and tyranny of Hamas and Putin represent different threats, but they both want to completely annihilate a neighboring democracy.



Let me share with you why this is vital for America’s national security: https://t.co/MoClTKCBCw — President Biden (@POTUS) October 20, 2023

Президент США Джо Байден назвав допомогу Україні "розумною інвестицією", яка принесе дивіденди майбутнім поколінням.

"Ми повинні виділити фінансові кошти для підтримки наших партнерів, включаючи Ізраїль та Україну. Це найважливіша інвестиція, яка принесе дивіденди наступним поколінням американців... Пакет, який я направляю до Конгресу безпрецедентний за своїм значенням для ізраїльської безпеки. Ми перестаємо розповсюдження конфлікту", — заявив Байден.

Також президент США заявив, що проситиме Конгрес про екстрене фінансування для України та Ізраїлю.

Само відеозвернення тривало 15 хвилин.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену та американському уряду за підтримку України. Також він згадав і Формулу миру.