Трудные времена сделали нас сильными: обращение Зеленского по случаю Дня защитников и защитниц

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

1 октября, в День защитников и защитниц Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем, кто защищает наше Отечество. Он отметил, что война сделала этот день особенным для украинского народа.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

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Обращение Президента Украины

"Перед каждым из нас и ради каждого из нас стоят наши современные часовые, наши бойцы вдоль линии фронта, которые защищают нашу землю сегодня. Над Золотыми воротами возведена надвратная церковь Пресвятой Богородицы, служившая небесной защите города. Небо над нами сегодня защищают силы ПВО и все наши воины, хранительницей которых есть и Покров", — сказал Президент.

Зеленский также заявил, что День защитника и защитниц имеет тысячелетнюю историю и стал по настоящему национальным праздником.

"И я, и наш народ, и наша страна сейчас, в каком-то смысле слова, — на перекрестке истории. На пути к переломным моментам. Где с памятью о прошлом мы творим настоящее и пишем новую страницу своей судьбы. Это особенно понятно и заметно в этот день — День защитников и защитниц Украины. Государственный праздник, ставший по-настоящему национальным", — отметил Зеленский.

Также Глава государства подчеркнул, что война сделала украинцев сильнее. И эта борьба обязательно завершится Победой.

"Тяжелые времена сделали нас сильными. А сильные приближают победные времена. Шаг за шагом. Сегодня, завтра, каждый день, ежеминутно. Ни планово, ни аварийно никто не имеет и не сможет "отключить" нашу стойкость, выдержку, крепость, отвагу. Они не имеют срок действия, конечной даты или крайней точки, после которой мы прекратили бы сопротивление и борьбу, кроме одной нашей победы, ежедневно приближая ее, мы говорим: "Будем бороться столько, сколько будет нужно!", — подчеркнул Глава государства.

В конце своей речи Зеленский напомнил, что после Победы украинцев ждет новое, свободное государство.

"Быть защитником — это делать поступки каждый день. Быть защитником Украины — это быть каждый день с Украиной. В Украине. Ради Украины. Позади нас — наша история. Впереди — наша победа. И свободная страна. Которую мы защищали, защищаем, защитим", — резюмировал Зеленский.

Напомним, первого октября в Украине отмечается очень важный для народа праздник — День защитников и защитниц. Поэтому в этот день нужно поздравить всех украинцев, защищающих наше государство от российских оккупантов, пытаясь сохранить его независимость и суверенитет.

Ранее мы сообщали, по новому церковному календарю, в это воскресенье, 1 октября, украинские верующие будут отмечать большой праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Христиане чествуют чудо, которое совершила Дева Мария и из которого стало понятно, что она защитница всего человечества. Вместе с церковным праздником Украина отмечает День защитников и защитниц.