Важкі часи зробили нас сильними: звернення Зеленського з нагоди Дня захисників і захисниць

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

1 жовтня, у День захисників і захисниць Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх, хто боронить нашу Вітчизну. Він наголосив, що війна зробила цей день особливим для українського народу.

Про це повідомили в Офісі Президента.

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"Перед кожним із нас і задля кожного з нас стоять наші сучасні вартові, наші бійці вздовж лінії фронту, які захищають нашу землю сьогодні. Над Золотими воротами зведена надбрамна церква Пресвятої Богородиці, що служила небесному захисту міста. Небо над нами сьогодні захищають сили ППО та всі наші воїни, берегинею яких є і Покрова", — сказав Президент.

Зеленський також заявив, що День захисника і захисниць має тисячолітню історію і став по справжньому національним святом.

"І я, і наш народ, і наша країна зараз, у якомусь сенсі слова, — на перехресті історії. На шляху до переломних моментів. Де з пам’яттю про минуле ми творимо сьогодення і пишемо нову сторінку своєї долі. Це особливо зрозуміло й помітно в цей день — День захисників і захисниць України. Державне свято, яке стало по-справжньому національним", — наголосив Зеленський.

Також Глава держави підкреслив, що війна зробила українців сильнішими. І ця боротьба неодмінно завершиться Перемогою.

"Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе "відключити" нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї — нашої перемоги. Щоденно наближаючи її, ми кажемо: "Будемо боротися стільки, скільки буде потрібно!", — підкреслив Глава держави.

Під кінець своєї промови Зеленський нагадав, що після Перемоги на українців чекає нова, вільна держава.

"Бути захисником — це робити вчинки щодня. Бути захисником України — це бути щодня з Україною. В Україні. Задля України. Позаду нас — наша історія. Попереду — наша перемога. І вільна країна. Яку ми захищали, захищаємо, захистимо", — резюмував Зеленський.

Нагадуємо, першого жовтня в Україні відзначається дуже важливе для народу свято — День захисників та захисниць. Тому в цей день потрібно привітати всіх українців, які боронять нашу державу від російських окупантів, намагаючись зберегти її незалежність та суверенітет.

Раніше ми повідомляли, за новим церковним календарем, у цю неділю, 1 жовтня, українські віряни відзначатимуть велике свято — Покрова Пресвятої Богородиці. Християни вшановують диво, яке зробила Діва Марія і з якого стало зрозуміло, що вона захисниця всього людства. Разом з церковним святом Україна святкує День захисників та захисниць.