Убийство Пригожина организовал близкий друг Путина — WSJ
Убийство Евгения Пригожина организовал близкий друг Владимира Путина — секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Он предупреждал Путина об опасности Пригожина еще за год до убийства.
Об этом сообщило The Wall Street Journal.
Почему Патрушеву понадобился год, чтобы убить Пригожина
По данным WSJ, Патрушев начал предупреждать Путина об опасности Пригожина еще летом 2022 года, однако президент не прислушался к его словам, поскольку "вагнеровцы" добивались успехов на поле боя.
"Патрушев предупреждал Путина, что ставка на Пригожина и его наемников в войне с Украиной дает ему все больше влияния и создает угрозу Кремлю", — отметил WSJ.
По словам собеседника издания, Пригожин в октябре 2022-го года якобы позвонил Путину и в грубой форме пожаловался на дефицит боеприпасов, приводящий к большим потерям. В этот момент в кабинете Путина находился Патрушев.
"Последующие жалобы Пригожина на снабжение и в том числе публичные конфликты с военным руководством России Путин игнорировал — и не отвечал на звонки главы ЧВК", — пишет WSJ.
В июне 2023 года, когда Пригожин начал мятеж, Патрушев увидел в этом возможность навсегда избавиться от главы ЧВК и приступил к разработке плана убийства. Путину показали эти планы — он не стал возражать.
"23 августа глава ЧВК ждал в аэропорту Шереметьево, пока его самолет проверят и подготовят к вылету. Именно в этот момент под крыло заложили небольшую бомбу", — утверждают собеседники WSJ в западных спецслужбах.
Через полчаса после взлета на высоте примерно 8500 метров бомба взорвалась. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли.
Напомним, 23 августа самолет Пригожина перестал передавать данные о своем местоположении. Впоследствии самолет упал — все, кто находился на борту, погибли, в том числе и Евгений Пригожин.
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