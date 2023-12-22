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Убийство Пригожина организовал близкий друг Путина — WSJ

22 декабря 2023 09:58
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Убийство Пригожина организовал близкий друг Путина — WSJ
Евгений Пригожин. Фото: Скриншот
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Убийство Евгения Пригожина организовал близкий друг Владимира Путина — секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Он предупреждал Путина об опасности Пригожина еще за год до убийства.

Об этом сообщило The Wall Street Journal.

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По данным WSJ, Патрушев начал предупреждать Путина об опасности Пригожина еще летом 2022 года, однако президент не прислушался к его словам, поскольку "вагнеровцы" добивались успехов на поле боя.

"Патрушев предупреждал Путина, что ставка на Пригожина и его наемников в войне с Украиной дает ему все больше влияния и создает угрозу Кремлю", — отметил WSJ.

По словам собеседника издания, Пригожин в октябре 2022-го года якобы позвонил Путину и в грубой форме пожаловался на дефицит боеприпасов, приводящий к большим потерям. В этот момент в кабинете Путина находился Патрушев.

"Последующие жалобы Пригожина на снабжение и в том числе публичные конфликты с военным руководством России Путин игнорировал — и не отвечал на звонки главы ЧВК", — пишет WSJ.

В июне 2023 года, когда Пригожин начал мятеж, Патрушев увидел в этом возможность навсегда избавиться от главы ЧВК и приступил к разработке плана убийства. Путину показали эти планы — он не стал возражать.

"23 августа глава ЧВК ждал в аэропорту Шереметьево, пока его самолет проверят и подготовят к вылету. Именно в этот момент под крыло заложили небольшую бомбу", — утверждают собеседники WSJ в западных спецслужбах.  

Через полчаса после взлета на высоте примерно 8500 метров бомба взорвалась. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли.

Напомним, 23 августа самолет Пригожина перестал передавать данные о своем местоположении. Впоследствии самолет упал — все, кто находился на борту, погибли, в том числе и Евгений Пригожин.

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