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Вбивство Пригожина організував близький друг Путіна — WSJ

22 грудня 2023 09:58
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Вбивство Пригожина організував близький друг Путіна — WSJ
Євген Пригожин. Фото: скриншот
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Вбивство Євгена Пригожина організував близький друг Володимира Путіна — секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев. Він попереджав Путіна про небезпеку Пригожина ще за рік до вбивства.

Про це повідомило The Wall Street Journal.

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За даними WSJ, Патрушев почав попереджати Путіна про небезпеку Пригожина ще влітку 2022 року, проте президент не дослухався його слів, оскільки "вагнерівці" домагалися успіхів на полі бою.

"Патрушев попереджав Путіна, що ставка на Пригожина та його найманців у війні з Україною дає йому все більше впливу та створює загрозу Кремлю", — зазначив WSJ.

За словами співрозмовника видання, Пригожин у жовтні 2022-го року нібито зателефонував Путіну і в грубій формі поскаржився на дефіцит боєприпасів, що спричиняє великі втрати. У цей момент у кабінеті Путіна перебував Патрушев.

"Наступні скарги Пригожина на постачання і в тому числі публічні конфлікти з військовим керівництвом Росії Путін ігнорував — і не відповідав на дзвінки глави ПВК", — пише WSJ.

У червні 2023 року, коли Пригожин почав заколот, Патрушев побачив у цьому можливість назавжди позбутися голови ПВК і розпочав розробку плану вбивства. Путіну показали ці плани — він не заперечував.

"23 серпня голова ПВК чекав в аеропорту Шереметьєво, поки його літак перевірять і підготують до вильоту. Саме в цей момент під крило заклали невелику бомбу", — стверджують співрозмовники WSJ у західних спецслужбах.

За пів години після зльоту на висоті приблизно 8500 метрів бомба вибухнула. Усі десять людей, які перебували на борту, загинули.

Нагадаємо, 23 серпня літак Пригожина перестав передавати дані про своє місцеперебування. Згодом літак упав — усі, хто перебував на борту, загинули, зокрема і Євген Пригожин.

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