Учителям приготовиться: Лисовой анонсировал появление полномасштабной войны в учебниках истории

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Фото: УНИАН / Виктор Ковальчук

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой анонсировал, что в скором времени педагоги получат методические материалы, как рассказывать школьникам о войне в Украине. По его словам, учебники по истории Украины обновят до следующего учебного года, в частности, добавят материал о полномасштабном вторжении России.

Об этом Оксен Лисовой рассказал в эфире телемарафона.

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"Имеем три важные задачи в подходах к преподаванию новейшей истории Украины. Первая — это методические материалы для учителей, которые будут подготовлены уже через две недели. Вторая — учебник по истории, в который нужно вносить изменения о нынешней войне. И третий аспект — это пересмотр в целом подхода к преподаванию истории в школах", — пояснил Лисовой.

Министр отметил, что для воплощения этих задач в реальность нужно время.

"Уже через две недели мы будем иметь пакет методических материалов для учителей. Как рассказывать о войне детям разных возрастов, как объяснять события и какие исторические события нужно освещать. То есть методички должны быть подготовлены за несколько недель, а учебники с изменениями — максимум до 1 сентября 2024 года", — добавил он.

Также Лисовой рассказал, по каким принципам должно проходить преподавание истории в школах.

"Это должно быть нарративное преподавание и осмысленное восприятие истории, оно должно побуждать к осмысленному восприятию исторических событий. И на реализацию этой задачи нужно гораздо больше времени", — подчеркнул министр.

Напомним, что министр образования и науки Украины Оксен Лисовой опубликовал объяснение, почему он приказал писать слова "Россия" и "РФ" с заглавной буквы. Министерство выпустило такой приказ по документу, касающемуся образования украинских детей в других странах.