Вчителям приготуватися: Лісовий анонсував появу повномасштабної війни в підручниках історії

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. Фото: УНІАН / Віктор Ковальчук

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий анонсував, що незабаром педагоги отримають методичні матеріали, як розповідати школярам про війну в Україні. За його словами, підручники з історії України оновлять до наступного навчального року, зокрема додадуть матеріал про повномасштабне вторгнення Росії.

Про це Оксен Лісовий розповів в ефірі телемарафону.

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"Маємо три важливі завдання у підходах до викладання новітньої історії України. Перше — це методичні матеріали для вчителів, які будуть підготовлені уже за два тижні. Друге — це підручник з історії, у який потрібно вносити зміни про нинішню війну. І третій аспект — це перегляд загалом підходу до викладання історії в школах", — пояснив Лісовий.

Міністр зазначив, що для втілення цих завдань в реальність потрібен час.

"Уже за два тижні ми будемо мати пакет методичних матеріалів для вчителів. Як розповідати про війну дітям різних вікових категорій, як пояснювати події і які історичні події треба висвітлювати. Тобто методички мають бути підготовлені за кілька тижнів, а підручники зі змінами — максимум до 1 вересня 2024 року", — додав він.

Також Лісовий розповів, за якими принципами має відбуватися викладання історії в школах.

"Це має бути наративне викладання і осмислене сприйняття історії, воно має спонукати до осмисленого сприйняття історичних подій. І на реалізацію цього завдання потрібно значно більше часу", — наголосив міністр.

Нагадаємо, що міністр освіти і науки України Оксен Лісовий опублікував пояснення, чому він наказав писати слова "Росія" та "РФ" з великої літери. Міністерство випустило такий наказ щодо документа, який стосується освіти українських дітей в інших країнах.