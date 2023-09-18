Надевал форму ВСУ: в Днепре задержали российского диверсанта

Сотрудники СБУ задержали шпиона РФ. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепре российского шпиона. Одевшись в украинскую военную форму, диверсант наблюдал за перемещениями Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Деятельность российского диверсанта

Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой задержала "с поличным" агента ФСБ в Днепре. Он собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, задействованных в контрнаступлении на восточном фронте.

Чтобы лучше замаскироваться и не вызывать подозрения, злоумышленник одевался в украинскую униформу. В зоне особого внимания российского агента находились маршруты движения железнодорожных эшелонов с новейшей военной техникой, вооружением и боеприпасами Сил обороны. Также он пытался обнаружить в районе областного центра боевые позиции украинской ПВО.

Для сбора развединформации фигурант регулярно объезжал территорию города, где фотографировал украинские объекты. Полученные данные российский агент передавал своему куратору из ФСБ через мессенджер в виде текстовых сообщений и медиафайлов.

За каждое выполненное задание вражеский приспешник получал от российской спецслужбы денежное вознаграждение. Чтобы скрыть каналы финансирования, агент ФСБ получал средства на банковскую карту с помощью криптовалютных операций.

По имеющимся данным, агентурные разведданные требовались оккупантам для планирования боевых операций и диверсий, направленных на замедление украинского контрнаступления в районах Угледара и Новоселки.

СБУ задержала диверсанта

Сотрудники СБУ задержали российского агента во время выполнения им задачи вблизи одного из стратегических объектов в Днепре.

Во время обысков у фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с агрессором, а также патроны к автоматическому оружию.

В настоящее время вражеский агент находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Сотрудники СБУ задержали шпиона. Фото: СБУ

Патроны, изъятые у диверсанта. Фото: СБУ

Ранее мы сообщали, что житель Снигиревки Николаевской области, подозреваемый в коллаборационной деятельности, скрылся от суда. Известно, что перед бегством государственный изменник пытался подкупить сотрудника СБУ, чтобы "замять" дело.

Напомним, благодаря усилиям Службы безопасности Украины тюремный приговор получили шесть боевиков РФ. Они захватывали Мариуполь, штурмовали Бахмут и воевали в составе так называемой ДНР против сил АТО на востоке Украины.