Вдягав форму ЗСУ: в Дніпрі затримали російського диверсанта

Співробітники СБУ затримали шпигуна РФ. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали у Дніпрі російського шпигуна. Одягнувшись в українську військову форму, диверсант спостерігав за переміщеннями Збройних сил України.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

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Діяльність російського диверсанта

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої затримала "на гарячому" агента ФСБ у Дніпрі. Він збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на східному фронті.

Щоб краще замаскуватися і не викликати підозру, зловмисник одягався в українську уніформу. У зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами Сил оборони. Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції української ППО.

Для збору розвідінформації фігурант регулярно об’їжджав територію міста, де фотографував українські об’єкти. Отримані дані російський агент передавав своєму "куратору" з ФСБ через месенджер у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів.

За кожне виконане завдання ворожий поплічник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. Щоб приховати канали фінансування, агент фсб одержував кошти на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій.

За наявними даними, агентурні розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки.

СБУ затримала диверсанта

Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним завдання поблизу одного зі стратегічних об’єктів у Дніпрі.

Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також набої до автоматичної зброї.

Наразі ворожий агент перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Співробітники СБУ затримали шпигуна. Фото: СБУ

Патрони, вилучені в диверсанта. Фото: СБУ

Раніше ми повідомляли, мешканець Снігурівки Миколаївської області, якого підозрюють у колабораційній діяльності, втік від суду. Відомо, що перед втечею державний зрадник намагався підкупити співробітника СБУ, щоб "зам'яти" справу.

Нагадуємо, завдяки зусиллям Служби безпеки України тюремний вирок отримали шість бойовиків РФ. Вони захоплювали Маріуполь, штурмували Бахмут та воювали у складі так званої "ДНР" проти сил АТО на сході України.