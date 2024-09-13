Зеленский поблагодарил воинов за пополнение обменного фонда — вечернее обращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Украина в пятницу, 13 сентября, вернула домой еще 49 граждан в рамках обмена с Россией. Президент Владимир Зеленский поблагодарил защитников за пополнение обменного фонда.

Об этом украинский лидер сказал во время вечернего обращения.

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"Прежде всего, благодарность нашим воинам, боевым подразделениям, которые пополняют обменный фонд для нашего государства. На разных направлениях", — отметил президент.

Также он поблагодарил спецслужбы, которые противодействуют диверсантам и коллаборантам и отметил, что благодаря этому удается освобождать наших людей из российского плена. Зеленский прокомментировал сегодняшний обмен еще 49 украинцев и украинок дома, среди которых и военные, и гражданские.

"Воины Вооруженных Сил, наши пограничники, Национальная гвардия, в том числе защитники и защитницы "Азовстали", и также двое полицейских", — сказал он.

Кроме того, среди гражданских Ление Умерова — это девушка, которую россияне захватили в Крыму, когда она ехала к больному отцу. Вернули также Героя Украины, военного медика Виктора Ивчука.