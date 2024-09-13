Зеленський подякував воїнам за поповнення обмінного фонду — вечірнє звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Україна у п'ятницю, 13 вересня, повернула додому ще 49 громадян у рамках обміну з Росією. Президент Володимир Зеленський подякував захисникам за поповнення обмінного фонду.

Про це український лідер сказав під час вечірнього звернення.

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"Перш за все вдячність нашим воїнам, бойовим підрозділам, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. На різних напрямках", — зазначив президент.

Також він подякував спецслужбам, які протидіють диверсантам та колаборантам та зауважив, що завдяки цьому вдається звільняти наших людей з російського полону. Зеленський прокоментував сьогоднішній обмін — ще 49 українців і українок вдома, серед яких і військові, і цивільні.

"Воїни Збройних Сил, наші прикордонники, Національна гвардія, зокрема захисники й захисниці "Азовсталі", і також двоє поліцейських", — сказав він.

Крім того, серед цивільних Леніє Умєрова — це дівчина, яку росіяни захопили в Криму, коли вона їхала до хворого батька. Повернули також Героя України, військового медика Віктора Івчука.