Чувствительная история о погибшем воине из 3 штурмовой

Любовь Иванова. Фото: Галина Остаповец, Новини.LIVE

Любовь Иванова, жена погибшего защитника из 3 ОШБ, тело мужа ждала более 9 месяцев. Он погиб 16 февраля в Авдеевке, а похоронили его только в ноябре.

Новини.LIVE женщина рассказала о сложном времени ожидания и дала советы родственникам погибших украинских защитников.

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Муж Любови погиб 16 февраля, а уже три дня спустя, 19 февраля, она нашла соответствующую информацию на российских пабликах. Смерть мужчины также подтвердили в командовании 3 ОШБр, после чего, по словам женщины, многие помогали ей вернуть его тело домой.

"Россияне писали о нем, "что погиб азовец-сатанист". У него на руке был браслет со звездой, по которому его мы и узнали. Помогали вернуть все, и я благодарю всех и каждого, кто словом, делом, поддержкой — как могли, так и помогали. Даже чиновники", — говорит женщина.

На вопрос журналистки, какие советы она может дать оказавшимся в похожей ситуации родственникам украинских военных, женщина ответила, что держаться вместе и не верить в гибель близких, пока не увидят их тела.

"Надо держаться всем вместе. Если вы не видели тела — не верьте никому и ничему, ждите до последнего… Многие закрываются, у некоторых просто исчезают силы искать. Я, например, с марта хожу на все митинги, на все встречи, куда только могу. Стукала повсюду, где только могла. И чем больше стучишь — тем больше дверей открываются", — рассказала она.

А еще, по ее словам, повсюду следует проявлять человечность и держать эмоции под контролем, как бы не было сложно.

"Не кричать, потому что наши крики и слезы не дают результатов. Это только вредит. Надо набраться сил, терпения и относиться ко всем по-человечески. Потому что другие тоже делают свою работу, кто бы что ни говорил. Не все мы можем контролировать свои эмоции и выслушать даже о той работе, которую кто-то делает", — уточнила Любовь.

Женщина призвала украинцев выходить на митинги в поддержку украинских военных, потому что, по ее словам, без поддержки —один в поле не воин. А еще выделять время на прощальные церемонии с погибшими воинами и останавливаться на процессиях, отдавая последнее уважение.

"Они отдают свою жизнь и здоровье за нас с вами. И им будет приятно, что мы их не забываем. А еще — ходите на похороны наших мужчин и девушек, погибших на войне. Потому что на днях хоронили нашего побратима из 3-й штурмовой — и только 15 человек пришло на похороны. Или когда везут героя на щите, люди даже не останавливаются, не то чтобы стать на то колено! Остановиться тяжело! Люди, у нас война, это очень печально и страшно", — подытожила Любовь.

Тело ее мужа вернули в прошлом месяце — в ноябре. Воина похоронили на Лесном кладбище в Киеве.

Напомним, в Госпогранслужбе показали, как остановили попытку вражеского штурма на Северском направлении. В результате боя ликвидированы восемь оккупантов и уничтожены российские мотоциклы.

Также, по данным DeepState, во вторник, 24 декабря, российские войска оккупировали Макаровку и еще несколько сел Донецкой области. Силы обороны смогли избежать оцепления со стороны врага.