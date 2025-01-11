Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вдова воїна розповіла про повернення його тіла із поля бою arrow

Вдова воїна розповіла про повернення його тіла із поля бою

11 січня 2025 06:16
Галина Остаповець - Журналіст
Чутлива історія про загиблого воїна із 3 штурмової
Любов Іванова. Фото: Галина Остаповець, Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст

Любов Іванова, дружина загиблого захисника із 3 ОШБ, на тіло чоловіка чекала понад 9 місяців. Він загинув 16 лютого в Авдіївці, а поховали його лише у листопаді.

Новини.LIVE жінка розповіла про складні часи очікування і дала поради родичам загиблих українських захисників.

Читайте також:

Чоловік Любові загинув 16 лютого, а вже через три дні, 19 лютого, вона знайшла відповідну інформацію на російських пабліках. Опісля смерть чоловіка також підтвердили у командуванні 3 ОШБр, після чого, за словами жінки, багато людей допомагали їй повернути його тіло додому.

"Росіяни писали про нього, "что погиб азовец-сатанист". У нього на руці був браслет із зіркою, по якому його ми й впізнали. Допомагали повернути всі, і я дякую всім і кожному, хто словом, ділом, підтримкою — як могли, так і допомагали. Навіть чиновники. Це були 9 місяців пекла", — каже Любов.

На питання журналістки, які поради вона може дати родичам українських військових, які опинилися у схожій ситуації, жінка відповіла, що триматися разом і не вірити у загибель близьких, поки не побачать їхнього тіла.

"Треба триматися усім разом. Якщо ви не бачили тіла — не вірте нікому і нічому, чекайте до останнього… Багато людей закриваються, у декого просто зникають сили шукати. Я, наприклад, із березня ходжу на всі мітинги, на всі зустрічі, де тільки можу. Стукала повсюди, де тільки могла. І чим більше стукаєш — тим більше дверей відкриваються", — розповіла вона.

А ще, за її словами, повсюди слід проявляти людяність і тримати емоції під контролем, як би складно не було.

"Не кричати, бо наші крики і сльози не дають результатів. Це тільки шкодить. Треба набратися сил, терпіння і ставитися до всіх по-людськи. Бо інші теж роблять свою роботу, хто б що не говорив. Не всі ми можемо контролювати свої емоції і вислухати навіть про ту роботу, яку хтось робить", — уточнила Любов.

Жінка також закликала українців виходити на мітинги на підтримку українських військових, бо, за її словами, без підтримки — один у полі не воїн. А ще — виділяти час на прощальні церемонії із загиблими воїнами і зупинятися на процесіях та віддавати останню шану.

"Вони віддають своє життя і здоровʼя за нас із вами. І їм буде приємно, що ми їх не забуваємо. А ще — ходіть на поховання наших чоловіків та дівчат, які загинули на війні. Бо ось на днях ховали нашого побратима із 3-ї штурмової — і лише 15 чоловіків прийшло на похорони. Або коли везуть героя на щиті, люди навіть не зупиняються. Не те щоби стати на те коліно! Зупинитися тяжко! Люди, у нас війна, це дуже печально і страшно", — підсумувала Любов.

Тіло її чоловіка повернули минулого місяця — у листопаді. Воїна поховали на Лісовому кладовищі в Києві.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі показали, як зупинили спробу ворожого штурму на Сіверському напрямку. В результаті бою ліквідовано вісьмох окупантів та знищено російські мотоцикли.

Також, за даними DeepState, у вівторок, 24 грудня російські війська окупували Макарівку та ще кілька сіл Донецької області. Сили оборони змогли уникнути оточення з боку ворога.

Україна війна в Україні війна воїни вторгнення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:25 В'їзд до ЄС — коли доведеться платити за перетин кордону

07:01 Клієнти ПриватБанку втрачають гроші — як діють шахраї

06:48 Гроші на лікування військових — яка довідка потрібна

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:37 Бомба сповільненої дії — російський мазут знищить усе живе

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:31 Фанатів США у Гренландії могли підкупити — скандал з сином Трампа

06:30 Пшениця стрімко дорожчає — скільки коштує тонна зернових у січні

06:30 Епілепсія та інші нервові хвороби, з якими не мобілізують

06:22 Бронювання треба постійно оновлювати — юристи відповіли як

06:21 Новий вірус з Китаю вже в Україні —  чи буде локдаун

07:25 В'їзд до ЄС — коли доведеться платити за перетин кордону

07:01 Клієнти ПриватБанку втрачають гроші — як діють шахраї

06:48 Гроші на лікування військових — яка довідка потрібна

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:37 Бомба сповільненої дії — російський мазут знищить усе живе

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:31 Фанатів США у Гренландії могли підкупити — скандал з сином Трампа

06:30 Пшениця стрімко дорожчає — скільки коштує тонна зернових у січні

06:30 Епілепсія та інші нервові хвороби, з якими не мобілізують

06:22 Бронювання треба постійно оновлювати — юристи відповіли як

06:21 Новий вірус з Китаю вже в Україні —  чи буде локдаун

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки"мінімалка в ЄС більша, ніж в Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

Text

05:13 Військові сьогодні самі безправні в Україні — нардеп Гончаренко

10 січня 2025
Text

17:57 Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності