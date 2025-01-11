Чутлива історія про загиблого воїна із 3 штурмової

Любов Іванова. Фото: Галина Остаповець, Новини.LIVE

Любов Іванова, дружина загиблого захисника із 3 ОШБ, на тіло чоловіка чекала понад 9 місяців. Він загинув 16 лютого в Авдіївці, а поховали його лише у листопаді.

Новини.LIVE жінка розповіла про складні часи очікування і дала поради родичам загиблих українських захисників.

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Чоловік Любові загинув 16 лютого, а вже через три дні, 19 лютого, вона знайшла відповідну інформацію на російських пабліках. Опісля смерть чоловіка також підтвердили у командуванні 3 ОШБр, після чого, за словами жінки, багато людей допомагали їй повернути його тіло додому.

"Росіяни писали про нього, "что погиб азовец-сатанист". У нього на руці був браслет із зіркою, по якому його ми й впізнали. Допомагали повернути всі, і я дякую всім і кожному, хто словом, ділом, підтримкою — як могли, так і допомагали. Навіть чиновники. Це були 9 місяців пекла", — каже Любов.

На питання журналістки, які поради вона може дати родичам українських військових, які опинилися у схожій ситуації, жінка відповіла, що триматися разом і не вірити у загибель близьких, поки не побачать їхнього тіла.

"Треба триматися усім разом. Якщо ви не бачили тіла — не вірте нікому і нічому, чекайте до останнього… Багато людей закриваються, у декого просто зникають сили шукати. Я, наприклад, із березня ходжу на всі мітинги, на всі зустрічі, де тільки можу. Стукала повсюди, де тільки могла. І чим більше стукаєш — тим більше дверей відкриваються", — розповіла вона.

А ще, за її словами, повсюди слід проявляти людяність і тримати емоції під контролем, як би складно не було.

"Не кричати, бо наші крики і сльози не дають результатів. Це тільки шкодить. Треба набратися сил, терпіння і ставитися до всіх по-людськи. Бо інші теж роблять свою роботу, хто б що не говорив. Не всі ми можемо контролювати свої емоції і вислухати навіть про ту роботу, яку хтось робить", — уточнила Любов.

Жінка також закликала українців виходити на мітинги на підтримку українських військових, бо, за її словами, без підтримки — один у полі не воїн. А ще — виділяти час на прощальні церемонії із загиблими воїнами і зупинятися на процесіях та віддавати останню шану.

"Вони віддають своє життя і здоровʼя за нас із вами. І їм буде приємно, що ми їх не забуваємо. А ще — ходіть на поховання наших чоловіків та дівчат, які загинули на війні. Бо ось на днях ховали нашого побратима із 3-ї штурмової — і лише 15 чоловіків прийшло на похорони. Або коли везуть героя на щиті, люди навіть не зупиняються. Не те щоби стати на те коліно! Зупинитися тяжко! Люди, у нас війна, це дуже печально і страшно", — підсумувала Любов.

Тіло її чоловіка повернули минулого місяця — у листопаді. Воїна поховали на Лісовому кладовищі в Києві.

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