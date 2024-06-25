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Огромный украинский флаг был замечен в Белгородской области — видеокадры

25 июня 2024 05:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Флаг Украины в российской Белгородской области - кадры из дрона
Украинский флаг на жилом доме в Белгородской области. Фото: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В российской Белгородской области, граничащей с Украиной на востоке, заметили украинский сине-желтый флаг на крыше одного из частных жилых домов. Россияне самостоятельно повесили флаг, чтобы их дом не попал под обстрел.

Дом с флагом удалось снять на видео с помощью беспилотника. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал "Крымский ветер".

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Неизвестно, висит ли флаг сейчас на крыше, но под видео указано, что несколько дней он точно был на высоте.

"В Белгородской области местные самостоятельно повесили флаг Украины на свой дом, чтобы украинцы их не бомбили. Флаг там уже несколько дней. И, между прочим, Украина дома мирных граждан не бомбит, в отличие от криворукой российской ПВО", — написано под видео.

Напомним, ночью 25 июня губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил об атаке ударных беспилотников. По его словам, в результате прилетов есть повреждения домов, пострадала женщина.

Также мы сообщали, что 14 июня в российском городе Шебекино Белгородской области управляемая авиабомба упала на многоквартирный жилой дом. Удар разрушил целый подъезд.

война
обстрелы
Белгородская область
Россия
флаг Украины

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