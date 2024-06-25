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Величезний український прапор помітили у Бєлгородський області — відеокадри

25 червня 2024 05:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Прапор України у російській Бєлгородській області — кадри з дрону
Український прапор на житловому будинку у Бєлгородській області. Фото: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У російській Бєлгородській області, яка межує з Україною на сході, помітили український синьо-жовтий прапор на даху одного з приватних житлових будинків. Росіяни самостійно почепили прапор, аби їх дім не потрапив під обстріл. 

Будинок зі стягом вдалось зняти на відео за допогою безпілотника. Відповідні кадри опубліковав телеграм-канал "Крымский ветер"

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Невідомо, чи вісить прапор зараз на даху, але під відео вказано, що кілька днів він точно був на висоті. 

"У Бєлгородській області місцеві самостійно повісили прапор України на свій будинок, щоб українці їх не бомбили. Прапор там уже кілька днів. І, між іншим, Україна будинки мирних громадян не бомбить, на відміну від криворукої російської ППО", — написано під відео.

Нагадаємо, вночі 25 червня губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков заявив про атаку ударних безпілотників. За його словами, внаслідок прильотів є пошкодження будинків, постраждала жінка. 

Також ми повідомляли, що 14 червня у російському місті Шебекіно Бєлгородської області керована авіабомба впала на багатоквартирний житловий будинок. Удар зруйнував цілий під'їзд.

війна
обстріли
Бєлгородська область
Росія
прапор України

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