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Верховная Рада зарегистрировала законопроект об изменении мобилизации Украины

25 декабря 2023 22:57
обновлено: 23:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Верховная Рада зарегистрировала законопроект об усовершенствовании мобилизации в Украине 25 декабря
Верховная рада Украины. Фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Верховная Рада Украины, сегодня, 25 декабря, зарегистрировала новый законопроект. Речь идет о проекте Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за военные правонарушения".

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Как пишет Мельничук, Кабмин зарегистрировал, что депутаты Верховной Рады приняли новый законопроект. Он предполагает внесение изменений в правила мобилизации в Украине. В частности, согласно законопроекту, планируется усовершенствовать отдельные вопросы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Уведомление о регистрации законопроекта
Уведомление о регистрации законопроекта. Фото: скриншот поста Мельничука

Что известно о законопроекте об изменениях в мобилизации

Основной целью законопроекта является изменение представления о мобилизации, чтобы украинцы не воспринимали призыв как наказание.

Предполагается, что в мобилизацию военнообязанных будут внесены следующие изменения:

  • введение четких правил для уклонистов — ограничение передвижения, трудоустройства и получения государственных услуг;
  • расширение круга лиц, подлежащих мобилизации — студентов, мужчин с инвалидностью и других лиц, в мирное время не подлежащих призыву;
  • улучшение эффективности мобилизационного процесса — использование современных технологий для оповещения призывников и их перевозки в места службы.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров раскрыл суть нового подхода к мобилизации. По его словам, правительство уже консолидировало все базы данных с информацией о мужчинах призывного возраста в Украине и за рубежом. Власти уже решают, как осуществить оповещение украинцев о необходимости прийти в ТЦК СП.

Добавим, мужчины, которые находятся за пределами Украины, обязаны стать на военный учет. При условии, что они не сделают этого к ним, применят ряд санкций: заблокируют банковские счета и лишат права на консульскую помощь.

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