Верховная Рада зарегистрировала законопроект об усовершенствовании мобилизации в Украине 25 декабря

Верховная Рада зарегистрировала законопроект об изменении мобилизации Украины
Верховная Рада Украины, сегодня, 25 декабря, зарегистрировала новый законопроект. Речь идет о проекте Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за военные правонарушения".
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.
ВР зарегистрировала законопроект об изменениях в мобилизации
Как пишет Мельничук, Кабмин зарегистрировал, что депутаты Верховной Рады приняли новый законопроект. Он предполагает внесение изменений в правила мобилизации в Украине. В частности, согласно законопроекту, планируется усовершенствовать отдельные вопросы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
Что известно о законопроекте об изменениях в мобилизации
Основной целью законопроекта является изменение представления о мобилизации, чтобы украинцы не воспринимали призыв как наказание.
Предполагается, что в мобилизацию военнообязанных будут внесены следующие изменения:
- введение четких правил для уклонистов — ограничение передвижения, трудоустройства и получения государственных услуг;
- расширение круга лиц, подлежащих мобилизации — студентов, мужчин с инвалидностью и других лиц, в мирное время не подлежащих призыву;
- улучшение эффективности мобилизационного процесса — использование современных технологий для оповещения призывников и их перевозки в места службы.
Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров раскрыл суть нового подхода к мобилизации. По его словам, правительство уже консолидировало все базы данных с информацией о мужчинах призывного возраста в Украине и за рубежом. Власти уже решают, как осуществить оповещение украинцев о необходимости прийти в ТЦК СП.
Добавим, мужчины, которые находятся за пределами Украины, обязаны стать на военный учет. При условии, что они не сделают этого к ним, применят ряд санкций: заблокируют банковские счета и лишат права на консульскую помощь.
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