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Верховна Рада зареєструвала законопроєкт про зміну мобілізації України

25 грудня 2023 22:57
оновлено: 23:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Верховна Рада зареєструвала законопроєкт про вдосконалення мобілізації в Україні 25 грудня
Верховна Рада України. Фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Верховна Рада України, сьогодні, 25 грудня, зареєструвала новий законопроєкт. Йдеться про проєкт Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення".

Про це повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Як пише Мельничук, Кабмін зареєстрував, що депутати Верховної Ради ухвалили новий законопроєкт. Він передбачає внесення змін до правил мобілізації в Україні. Зокрема, відповідно до законопроєкту планується удосконалити окремі питання мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Повідомлення про реєстрацію законопроєкту
Повідомлення про реєстрацію законопроєкту. Фото: скриншот допису Мельничука

Що відомо про законопроєкт про зміни в мобілізації

Основною метою законопроєкту є змінення уявлення про мобілізацію, щоб українці не сприймали призов як покарання.

Передбачається, що в мобілізацію військовозобов'язаних будуть внесені такі зміни:

  • запровадження чітких правил для ухилянтів — обмеження пересування, працевлаштування та отримання державних послуг;
  • розширення кола осіб, які підлягають мобілізації — студентів, чоловіків з інвалідністю та інших осіб, які в мирний час не підлягають призову;
  • покращення ефективності мобілізаційного процесу — використання сучасних технологій для сповіщення призовників та їхнього перевезення до місць служби.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров розкрив суть нового підходу до мобілізації. За його словами, уряд вже консолідував всі бази даних з інформацією про чоловіків призовного віку в Україні та за кордоном. Влада вже вирішує, як здійснити оповіщення українців про необхідність прийти до ТЦК СП.

Додамо, чоловіки, які знаходяться за межами України зобов'язані стати на військовий облік. За умови, що вони не зроблять цього до них застосують ряд санкцій: заблокують банківські рахунки та позбавлять права на консульську допомогу.

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