Верховный представитель ЕС Боррель заявил, что Израиль финансировал создание ХАМАС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото: DW

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель накануне заявил, что Израиль финансировал создание палестинской боевой группировки ХАМАС. При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отрицает такие обвинения.

Об этом сообщает Reuters.

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Некоторые противники израильского правительства и мировые издания обвинили правительство Нетаньяху в поддержке руководителей Сектора Газы ХАМАС в течение многих лет. Они считают, что помощь Израиля позволила Катару финансировать Газу.

"ХАМАС финансировался правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую автономию во главе с ФАТХ", — отметил Боррель в своей речи во время выступления в Испании.

По мнению Борреля, единственным мирным решением является создание палестинского государства.

"Мы верим, что решение о создании двух государств, навязанное извне, принесет мир, хотя Израиль настаивает на негативе", — добавил верховный представитель ЕС.

ХАМАС совершил неожиданное нападение на юг Израиля из Газы 7 октября, убив 1400 человек и захватив около 240 заложников.

По данным министерства здравоохранения Газы, израильское правительство начало контрнаступление, в результате которого было убито более 24 700 палестинцев. ХАМАС управляет сектором Газа с 2007 года после короткой гражданской войны с силами, лояльными движению ФАТХ во главе с президентом Махмудом Аббасом, возглавляющим Организацию освобождения Палестины.

Израиль критикует разные страны, включая родную Испанию Боррелля, за то, что, она проявляет симпатию к ХАМАСу.

Напомним, стало известно, что боевики ХАМАС планировали теракты в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Такое заявление опубликовала канцелярия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Добавим, Израиль продолжит вести боевые действия против террористической группировки ХАМАС. Принятый бюджет страны на 2024 год, направленный именно на это.