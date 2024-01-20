Верховный представитель ЕС Боррель заявил, что Израиль финансировал создание ХАМАС
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель накануне заявил, что Израиль финансировал создание палестинской боевой группировки ХАМАС. При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отрицает такие обвинения.
Об этом сообщает Reuters.
Нетаньяху обвинили в поддержке правителей Газы ХАМАС
Некоторые противники израильского правительства и мировые издания обвинили правительство Нетаньяху в поддержке руководителей Сектора Газы ХАМАС в течение многих лет. Они считают, что помощь Израиля позволила Катару финансировать Газу.
"ХАМАС финансировался правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую автономию во главе с ФАТХ", — отметил Боррель в своей речи во время выступления в Испании.
По мнению Борреля, единственным мирным решением является создание палестинского государства.
"Мы верим, что решение о создании двух государств, навязанное извне, принесет мир, хотя Израиль настаивает на негативе", — добавил верховный представитель ЕС.
ХАМАС совершил неожиданное нападение на юг Израиля из Газы 7 октября, убив 1400 человек и захватив около 240 заложников.
По данным министерства здравоохранения Газы, израильское правительство начало контрнаступление, в результате которого было убито более 24 700 палестинцев. ХАМАС управляет сектором Газа с 2007 года после короткой гражданской войны с силами, лояльными движению ФАТХ во главе с президентом Махмудом Аббасом, возглавляющим Организацию освобождения Палестины.
Израиль критикует разные страны, включая родную Испанию Боррелля, за то, что, она проявляет симпатию к ХАМАСу.
Напомним, стало известно, что боевики ХАМАС планировали теракты в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Такое заявление опубликовала канцелярия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.
Добавим, Израиль продолжит вести боевые действия против террористической группировки ХАМАС. Принятый бюджет страны на 2024 год, направленный именно на это.
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